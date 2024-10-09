本报记者 罗艾桦 姜晓丹

在广东省广州市花都区赤坭镇莲塘村，广州顺源农业发展有限公司养殖基地里一片忙碌，一辆辆满载水产品的卡车相继出发，运往省内外市场。

“公司实现快速发展，离不开‘金融村官’徐彬彬提供的金融服务。”养殖基地负责人卢照辉说。2023年6月，广州市首批“金融村官”试点工作在花都区6镇10村先试先行，花都稠州村镇银行客户经理徐彬彬以首批“金融村官”的身份入驻莲塘村。

2023年，花都稠州村镇银行与莲塘村开展村企共建，在村里建立了金融服务站。作为“金融村官”的徐彬彬驻点办公，将更多惠农政策送到村里，村民在家门口就可享受查询、缴费、贷款等金融服务。

莲塘村河网密布，生态渔业是村里支柱产业之一，目前有上百户村民从事水产养殖。近年来，随着水产养殖规模逐渐扩大，养殖户急需大额贷款支持，但贷款难、额度低等问题始终制约着莲塘村渔业发展。

“过去，村民贷款缺少相关抵押物，还有一些人金融知识薄弱、个人征信存在问题，申请贷款面临较大困难。”徐彬彬说。

聚焦特色优势农业产业发展需要，花都区创新推出农户信用绿码，对个人信用进行实时、精准的分级分类评估，作为农户申请贷款的重要评价标准，现已涵盖区内10个镇（街道）、188个行政村的50多万农户。

在莲塘村，徐彬彬积极推广农户信用绿码，为持有绿码的村民匹配“乡村振兴贷”备用金额度。“在莲塘村干部的支持下，我对贷款人或企业的资金使用情况、行业发展潜力以及个人信誉等进行综合考量，基本上可以确定能否提供贷款支持。”徐彬彬说。

在徐彬彬的帮助下，莲塘村养殖户钟景峰通过农户信用绿码获得了60万元贷款，养殖规模不断扩大。“贷款审批一个多星期就通过了，十分方便。”钟景峰说。

另一方面，徐彬彬通过走访水产养殖协会、农业专业合作社以及养殖户，详细了解养殖户的养殖模式、规模、贷款需求等信息，形成了莲塘村养殖户核准贷款额度的特色方案——“先授后用”。该方案进一步满足了养殖户短期大额资金周转需要。

赤坭镇副镇长乔景云介绍，赤坭镇2023年农业总产值为30.5亿元，其中渔业产值约9亿元。截至目前，花都稠州村镇银行累计为莲塘村发放贷款5000余万元。

“金融村官”试点工作实施一年多来，花都区不断拓宽金融服务覆盖深度与广度，共派出两批28名“金融村官”，服务足迹覆盖90个乡村。

（列宝欣参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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