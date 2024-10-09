三部门推动重点领域校企供需对接
涉及人工智能、航空航天、新能源等战略性产业领域
2024年10月09日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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本报芜湖10月8日电 （记者李俊杰）为加强校企深度合作，推动高校与企业加强供需对接和人才交流，教育部、工业和信息化部、国务院国资委近日在安徽省芜湖市联合举办2024年重点领域校企供需对接活动。
本次活动由启动仪式、重点领域校企供需对接、先进制造业供需对接经验交流、赴在芜企业参观调研、校企线上供需对接、高校毕业生就业工作研讨会等6个环节组成。全国近400所高校与来自新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业领域的300家企业受邀参会。校企双方围绕人才培养培训、就业实习基地建设、人力资源提升、重点领域合作、科技成果转化等内容，开展深度洽谈，推动精准对接，将人才培养和供需匹配工作前移，创新校企合作育人模式。
供需对接就业育人项目自2021年实施以来，累计促成2300余家用人单位与2000余所高校开展对接合作，完成项目立项4.5万余项，惠及620万学生。下一步，教育部将会同相关部门，持续完善行业引领、校企协同的供需对接机制，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，全力做好高校毕业生就业工作。
《 人民日报 》（ 2024年10月09日 13 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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