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陕西安康平利县创办11家乡村建设服务公司——

探索发展模式 带动增收致富

本报记者 龚仕建
2024年10月09日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进陕西省安康市平利县广佛镇，茶香四溢，稻浪翻滚，白果坪村二组的村民梁军早出晚归管护茶园、参与茶叶技术培训，忙得不亦乐乎。

　　脱贫后的梁军有了新身份——平利县广佛乡村建设服务公司产业服务队队长，年收入6万余元。

　　位于秦巴山区的平利县，种茶历史悠久，茶园面积20余万亩。由于大部分村民外出务工，家里茶园采过春茶后，便闲置起来，茶饮企业季节性劳务用工短缺。

　　保障企业用工需求，推动产业提质增效。广佛镇结合乡村实际，联合13个村（社区）入股，按照“7+3”（集体经济占股七成+公司占股三成）组建中汇豪劳务服务有限公司，组织群众在家门口务工增收。

　　运营中，公司不断拓宽服务范围，下设产业用工输送、基础设施建设、人居环境整治、农用机械租赁、困难老人探视、活动策划营销、社区物业管理、农村饮水托管8支专业服务队，全镇13个村（社区）集体经济组织“三变”资金入股公司，既有效激发了资金活力，又缓解了企业用工负担，同时帮助群众在家门口务工增收，乡村全面振兴呈现勃勃生机。

　　在公司的推动下，村民通过培训，有活干有事做，一部分从事产业发展，一部分参与乡村建设，一部分参加文化宣传和家政服务。“大家参与乡村建设服务公司的干劲可足了！”香河村三组村民沈祖安笑着说。

　　不只广佛镇，乡村建设服务公司这一模式已经在平利县铺展开来。

　　云闲山庄是正阳镇大巴人乡村建设服务公司投资运营的民宿，运行后每月带动当地农副产品销售1.5万元左右，营收3万余元。正阳镇张家坝村村民范兴美在公司上班，每天不仅能挣100多元，家里的鸡蛋、蔬菜等也有了销路。据统计，该公司立足旅游资源优势，带动群众就业305人次、人均增收6000多元，其中带动脱贫户就业65人、人均增收7000余元。

　　在探索发展模式时，平利县根据各镇实际，因地制宜：八仙镇围绕茶产业，建设茶企“联合体”，茶旅融合推动发展；长安镇设立服务组织协会，将8家企业纳入会员抱团发展……乡村建设服务公司成为当地推进乡村全面振兴的新抓手。

　　2023年2月，平利县印发文件，将各镇组建的劳务服务社会化组织命名为乡村建设服务公司，并部署了转型升级、拓展业务、建立机制、政策支持等重点任务。一个联结企业、群众、集体经济等的增收模式规范运营起来。

　　截至目前，平利县已创办11家乡村建设服务公司，注册资金总计2080万元，其中集体经济组织入股1394万元。为了拓宽乡村建设服务公司的路径，平利县还探索“支部+乡建公司”模式，建立与村集体经济组织、村民群众、防止返贫监测对象的共享机制，推动党建工作融入公司运营发展全过程。

　　“乡村建设服务公司不仅增加了村民和集体经济收入，还巩固了脱贫攻坚成果，助推了乡村全面振兴。”平利县委书记杨军介绍，两年来，全县11家乡村建设服务公司累计带动群众就业5000余人，人均增收6000元以上，村集体经济入股分红642.5万元，集体经济收益率46%，实现公司盈利、农民增收、集体经济壮大的目标。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月09日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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