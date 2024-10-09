郭 巍

推动能源绿色低碳转型，厚植经济社会发展绿色底色，是我国协同推进降碳、减污、扩绿、增长的必然要求，也是中国经济高质量发展的重要保障

能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础。习近平总书记强调，“加快形成绿色生产方式和生活方式，厚植高质量发展的绿色底色”。近期，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提出全方位、全领域、全地域推进绿色转型重点任务。以能源转型厚植高质量发展绿色底色，对建设人与自然和谐共生的现代化具有重要意义。

新时代以来，我国能源绿色低碳转型发展取得历史性突破，能源供给保障能力全面提升，有效支撑了美丽中国建设。然而，我国产业结构偏重、能源结构偏煤的基本国情依然存在。稳妥推进能源绿色低碳转型，要统筹考虑阶段性目标和中长期目标，兼顾国内国际，持续发力、久久为功。

优化能源结构，积极稳妥推进碳达峰碳中和。当前，我国化石能源消费占能源消费总量约八成。优化能源结构，既要加强化石能源清洁高效利用，积极有序推进散煤替代，加快煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”；也要大力发展非化石能源，进一步加大开发力度，持续提升可再生能源消纳能力，特别是加快清洁能源基地和外送通道建设，积极发展储能技术，加快配电网改造等。

加强科技创新，提高国家能源安全保障能力。要聚焦重点领域开展科研攻关和技术成果应用，加大非化石能源科技创新力度，围绕大容量风电、高效光伏等重点领域推动低碳零碳技术规模化工程应用。面向中长期目标，要超前布局低碳、零碳、负碳技术，鼓励以氢能、核聚变、跨季节长期储能等为代表的颠覆性技术迭代创新。

深耕国际市场，大力培育发展绿色低碳产业。能源绿色转型不是为了转型而转型，而是要通过培育新质生产力支持低碳产业蓬勃发展，让绿色产品“走出去”，在国际市场赢得竞争力。一方面要推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信等新兴技术与传统能源产业深度融合，推动其不断向高端化、智能化、绿色化转型升级。另一方面，培育壮大以新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”为代表的新兴产业，超前布局低碳、零碳产业，将前瞻性能源技术及关联产业培育成我国产业升级的新增长点，有力提升能源体系的“绿色含量”。

推动能源绿色低碳转型，厚植经济社会发展绿色底色，是我国协同推进降碳、减污、扩绿、增长的必然要求，也是中国经济高质量发展的重要保障。在新的征程上，我们需系统推进、久久为功，为社会主义现代化强国建设贡献新的力量。

（作者为国家发展改革委城市和小城镇中心副研究员）

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经