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不仅卖商品，还办餐饮，一些超市推出供餐服务，受到顾客欢迎——

“超市开食堂，方便又实惠”（消费视窗·培育和壮大消费新增长点）

林丽鹂 厉 烨 付一凡
2024年10月09日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：消费者在北京海淀区中关村一家超市开办的食堂里用餐。
　　马永玲摄
　　图②：消费者在该食堂自助取餐区挑选菜品。
　　付一凡摄
　　图③：该食堂主食区品类多样，为消费者提供了丰富的选择。
　　付一凡摄

　　木耳炖肉、西红柿炒鸡蛋、红烧茄子……60余种菜品色香味俱全，琳琅满目、热气腾腾。

　　近日，我们走进北京海淀区中关村一家超市新开的食堂，看到许多顾客端着餐盘挑选午餐，人气十足，高峰时段，这里可容纳100多人同时就餐。

　　“价格这么亲民，能吃到这么多种菜品，感觉营养全面。”顾客杨娜的餐盘里盛了六七种菜，她觉得这家食堂采用自助的形式，让就餐选择更加多样化，比单调的盒饭更健康可口。

　　食堂是该超市推出的经营新模式，目前供应午餐和晚餐，采用自助形式，面食、炒饭等主食类自助13元，炒菜类自助19.9元，素菜、荤菜、糕点、水果等种类丰富，顾客可自主选择。

　　前来就餐的顾客络绎不绝，有老人、孩子，也有工薪族、学生。该超市店长钟晓英介绍：“我们店所在的中关村写字楼密集，周围还有居民区和高校。在超市内开设食堂，为周边顾客提供了方便快捷的就餐新选择，顾客反响良好。特别是暑假期间，经常有家长带着孩子光顾。”

　　“超市开食堂，方便又实惠。”在附近某公司上班的宫伟说，超市食堂基本能满足日常就餐需求，“这是公司食堂之外，我经常来的另一个食堂。”

　　“食堂的菜咸淡适中，挺适合我们老年人。”74岁的顾客袁香玉经常来超市购物，顺便在食堂吃饭，“中午和晚上都来过，有时也带着家里人一起吃。”

　　在附近工地工作的孙峰说：“13元自助的炒面味道不错，而且量大管饱，超市开的食堂很实惠。”不久前，他来超市购物时偶然发现了新开的自助食堂，之后几乎每天都和工友们来这里吃饭。

　　走进食堂的后厨，我们看到自动炒菜机、自动洗碗机等设备齐全，只需将切好的食材和调料放入机器中，稍等片刻，一道菜就能迅速出锅。自动化设备提高了效率，现制炒菜更加健康美味是该食堂的优势。

　　在超市中开设食堂，是超市多业态混合经营的新尝试，顺应了实体店转型升级的趋势。钟晓英介绍，“经营超市本来就具有蔬菜、肉类的供应链优势。我们精心挑选供应商，每日提供新鲜净菜，绝不使用前一天超市剩余的食材，能保障食材的安全，也提高了出餐效率。”

　　为筹备食堂，这家超市新招聘了12名工作人员。他们经过严格的培训，专门负责食堂的后厨、清洁等工作。所有餐具都需要严格的清洗和消毒，并定期接受监督和检查。

　　“保障食品安全必须用好食材，决不在食材成本上做文章。”钟晓英说，“食堂以惠民为核心，目的是服务好周边居民，让老百姓满意，愿意到我们超市里来，我和超市的员工也都在食堂就餐，让大家吃得放心。未来，我们的食堂将与养老助餐、社区服务结合，合力打造一刻钟便民生活圈。”

　　菜香四溢、红红火火的食堂区域曾是这家超市售卖大饼、面条等主食的常规摊位，“变身”为食堂后，消费者反响热烈。今年6月，该超市食堂开始运营，截至目前，日均客流量600—1000人次。不久前，食堂上线外卖，试运营期间日均单量约为120单。

　　钟晓英说：“有些顾客吃完饭顺便买些日用品，我们调查发现，目前超市和食堂的顾客约有67%重合。食堂也激活了超市的消费新动能。”

　　实际上，不少商超早已跨界涉足餐饮领域。比如盒马鲜生自开业起就采用了“超市+生鲜餐饮”的商业模式。近期，永辉、物美、华联等多家品牌超市，也纷纷开设便民食堂。经济实惠的餐饮增加了超市的客流量。超市刮起“食堂风”，更具“烟火气”，满足了人民群众的生活需要，培育壮大了消费新增长点。

　　专家分析，目前很多传统超市都在努力优化线下门店的消费场景，融合多元业态。引入平价食堂，正是超市转型升级的一种尝试。快餐属于高频消费，消费者在超市购买快餐可以促进超市其他商品的销售，特别是饮料酒水、零食等关联商品。同时，电商平台很难售卖现制快餐，商超可以与电商平台形成差异化竞争。

　　“超市+食堂”的新业态让消费者耳目一新，但能否保持吸引力，还要看商家的经营能力。超市在持续做好平价食堂相关产品和服务的同时，还要评估自己的盈利能力，实现可持续经营。当前，消费者的需求日益多元化，对产品和服务的要求也在提高，超市不能只靠平价食堂产生的客流来拉动销售，还要不断创新，提供更多消费者需要的产品和服务，如此才能发展得更好。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月09日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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