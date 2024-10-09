林丽鹂 付一凡 厉 烨

逛逛超市，顺便在超市里的食堂吃一顿便餐；在书店品读一本好书的同时，喝上一杯香浓的咖啡；在照相馆等待修片时，顺便做一次美甲……近年来，“超市+食堂”“书店+咖啡馆”“照相馆+美甲店”等实体店“业态混搭”的案例越来越多，创造了新的消费场景、升级了消费者体验、激发了消费潜力。

“业态混搭”，也称为多业态混合经营，是一种将两个及两个以上的业态集中在同一空间内的经营模式，通过提供多样化的产品和服务，满足消费者多元化的需求。国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所研究室主任王琛伟认为，“业态混搭”既是场景创新，又是模式创新。其本质是功能的集成，能达成“1+1＞2”的效果。其实，购物中心就是“业态混搭”的经典实体，一个购物中心可能包括商店、电影院、健身房、儿童游乐场和美食广场，结合了购物、餐饮、娱乐和休闲等多种业态。这些年，越来越多的实体店开始多业态混合经营，“业态混搭”让原本单一的消费体验变得更加新颖、多元，满足了人民群众多样化的消费需求。

“业态混搭”何以成为新趋势呢？这是因为实体店需要寻找差异化的竞争策略，突破传统经营模式。现代消费者的需求日益多元化，希望在一个地方享受到不同类型的产品和服务，部分消费者也更倾向于社交化的消费场景。“业态混搭”不仅能提供一站式购物体验，还可以创造出有趣、新鲜或更具社交属性的产品和服务，促进消费者之间互动。在此背景下，“业态混搭”已成为一种提升品牌竞争力、推动市场创新的新模式。

多业态混合经营也得到了相关政策支持。今年6月，国家发展改革委、商务部等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，鼓励培育购物消费新场景，推动购物消费多元融合发展。在上海，今年5月开始实施的《上海市食品经营许可和备案管理实施办法》提出“对食品经营新业态、新模式，区市场监管部门可以自行组织或委托第三方机构开展食品安全评估，确有必要的，可以提请市市场监管局开展食品安全评估”，旨在支持多业态混合经营、融合创新。

实体店通过“业态混搭”，构建多元消费场景，能够吸引和带动更多客流。当然，“混搭”不等于“乱搭”，需要明确目标消费群体的特征，按需创新消费场景。专家认为，“业态混搭”需将相关的板块叠加，在优势互补中找到破圈增长的新路子，才能在吸引流量的同时获得销量。例如，书店与咖啡角、学术沙龙、文创产品比较“搭”，它们的结合能形成一个综合性文化场所，发挥协同效应，提升整体吸引力。

目前，在实体店，越来越多的消费者不仅购买产品，更重视融入情感的体验式消费。实体店要关注消费新增长点，着力打造个性化、数字化和智能化的消费新场景，增加社交、娱乐等体验性功能，通过“业态混搭”满足消费新需求，引领消费新潮流。

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经