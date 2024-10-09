本报记者 欧阳洁

近日，一批17吨、货值4.6万美元的西梅经乌鲁木齐海关所属伊宁海关检验检疫合格后，由伊宁正式启程运往印度尼西亚，这是当地种植的西梅实现首次出口。

新疆伊宁县嘉园农林有限公司拥有西梅种植基地1300亩，年产西梅3250吨。公司负责人潘峰说：“我们首次尝试出口水果，今年计划出口100吨西梅到印度尼西亚，后期我们计划出口到马来西亚等其他东南亚国家。”

新疆昼夜温差大、日照充足，有利于农产品种植。在共建“一带一路”倡议推动下，近年来新疆农产品出口增速不断加快。

为推动特色农产品扩大出口，乌鲁木齐海关为企业精准画像，实施“一企一策”，提供全流程指导帮扶。在监管环节，不断完善监测点，指导企业完善质量管理体系，提升出口农产品质量；在出口查验环节，设立查检绿色通道，助力农产品高效便利通关。

依托跨境电商拓展出口新渠道。在甘肃静宁县陇原红果品经销有限责任公司，外贸经理谢丽玲时不时刷新电脑，查看有没有新订单。“现在跨境电商平台已经成为‘静宁苹果’开辟海外市场的新渠道，我每天会看看跨境电商平台网站的信息。”谢丽玲说。

近年来，凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势，跨境电商与农产品电商、农村电商创新融合，越来越多的国内农产品通过跨境电商走进国际市场。

“此前只做国内市场，销量难有新突破。兰州海关了解情况后，向我们介绍可以通过跨境电商企业对企业直接出口，或者通过出口海外仓出口。这样，通过跨境电商平台，我们先后打开中亚和欧洲市场。”甘肃千里丝路国际贸易有限公司负责人张钰娅说。

据兰州海关统计，今年前7月，甘肃出口农产品19.4亿元，增长24.3%。上半年，经兰州海关监管，苹果、核桃、枸杞等50余种农产品通过跨境电商模式出口至菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等20个国家和地区，出口贸易额8436.2万元、同比增长2.13倍。

加强品牌建设，提升农产品出口竞争力。广东东莞依托粮油加工产业集群，支持本土企业打造具有国际影响力的粮油品牌；中山通过质量监管和市场推广等措施，不断增强区域水产品品牌价值；揭阳打造农产品出口示范基地，加强品牌建设和质量监管，实现农产品出口持续增长。

这两年，得益于共建“一带一路”倡议深入实施和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，广东农产品出口迎来较快发展。海关总署广东分署发布的数据显示，今年1—6月，广东农产品出口632.2亿元。

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经