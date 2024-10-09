孟 珂

原标题：9月份中国物流业景气指数环比回升

10月8日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2024年9月份中国物流业景气指数为52.4%，环比回升0.9个百分点。

中国物流信息中心副总经济师胡焓对《证券日报》记者表示，9月份，供应链上下游进一步复苏，公路、铁路、航空和电商快递等物流实物量稳步增长，业务总量指数、新订单指数、业务活动预期指数连续回升，保持扩张区间运行，反映出三季度以来物流供需保持适配增长、内生动力韧性回升，物流“金九”如期而至。

需求回升，业务总量指数反弹。9月份物流业务量加速增长，业务总量指数为52.4%，环比提高0.9个百分点，分地区来看，东中西部地区均衡回升，东部地区、中部地区和西部地区物流业务总量指数分别回升0.3个、1.1个和1.3个百分点。

在胡焓看来，三季度以来，产业物流需求有序恢复，民生消费物流较快增长，电子元器件、医药化工、汽车制造及零部件、通信设备、家居家电耐用消费品等行业物流需求稳定回升。

数据显示，9月份行业物流基本平稳，铁路运输业、道路运输业业务总量指数分别为54.4%和53%，环比分别回升0.5个和0.6个百分点，稳住了行业基本盘。航空物流需求蓄势待发，业务量呈现增长势头，全货机和客机腹仓利用率处于较高水平，9月份航空运输业业务总量指数和新订单指数分别为57.8%和59.5%，环比分别上升0.8个和1.1个百分点。

胡焓分析称：“开学季余热和旅游探亲季承前启后、无缝衔接，探亲、旅游客流持续旺盛，带动电商快递活跃度提升，9月份邮政快递业业务总量指数为69.9%，远高于全行业水平，重点调研企业业务量日均环比增长8%左右。”

值得关注的是，9月份企业资金周转率指数回升到50%以上，环比回升0.6个百分点。同时，企业持续提升物流各环节运作效率，9月份设备利用率指数、库存周转次数指数分别环比提高0.3个和0.4个百分点。

“企业融资环境有所缓解，运作效率继续改善。随着普惠金融、降准、降息等金融政策‘组合拳’的实施，实体经济流动性保持合理充裕。”胡焓说。

9月份，新订单指数为52.3%，环比回升0.5个百分点。行业对后期市场预判总体乐观，9月份业务活动预期指数为57.4%，环比上升1.1个百分点，航空运输业和邮政快递业业务活动预期指数分别为60.1%和63.1%，处在60%以上高景气区间。

展望后期，中国物流与采购联合会总经济师何辉对《证券日报》记者表示，随着稳预期、增信心、扩投资、促消费和惠民生等一系列政策的实施，物流将继续保持平稳运行态势。

(责编：罗知之、陈键)

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