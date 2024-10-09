寇佳丽

原标题：多地补贴研发经费 护航瞪羚企业跑出加速度

伴随生物科技、人工智能等领域的瞪羚企业持续将科技成果转化为生产力，近期，陕西省、山东省、浙江省、江苏省等多地积极行动，进一步助力瞪羚企业跑出加速度。

例如，“西安发布”微信公众号于10月7日发布消息称，近日，陕西省科学技术厅网站发布关于2024年拟认定陕西省瞪羚企业名单的公示。名单中，305家企业为陕西省瞪羚企业，57家企业为陕西省潜在瞪羚企业。

在支持力度方面，“对首次认定的瞪羚企业，给予不超过30万元的研发经费补贴；认定的潜在瞪羚企业在有效期内成长为瞪羚企业的，给予30万元的研发经费补贴。”陕西省科学技术厅在科技计划项目申请、创新平台建设、创新人才引进等方面对瞪羚企业和潜在瞪羚企业给予重点支持，加大对企业研发活动的普惠性财政奖励力度。

协助企业发挥先锋力量

瞪羚企业是指高成长性的科技型中小企业，具有创新能力强、专业领域新、发展潜力大的特点。各地围绕企业培育主动作为，既是对顶层设计的具体落实，有利于形成上下联动的良好局面，也是为地方经济高质量发展注入新活力的有益尝试。

“瞪羚企业是发展新质生产力的基础之一，可极大地促进战略性新兴产业和未来产业的发展，有效助力我国产业转型升级和经济高质量发展，其成长壮大有利于各行业核心技术的迭代更新和各地企业的布局优化。”中央财经大学教授兰日旭对《证券日报》记者表示，瞪羚企业的高成长性意味着它们在成长过程中会创造更多就业与投资空间，自我成就的同时也可为地方发展引入资本，以自身为示范吸引越来越多的企业走上创新道路。

作为独角兽企业的“预备队”，大多数瞪羚企业兼具“科技创新”“中小企业”“民营企业”等多重属性。此外，它们往往能以突破性技术、产品创新或新颖商业模式颠覆传统路径，成为引领产业变革的先锋。

“因此，各地对瞪羚企业的重视与培育至关重要。地方有关部门、金融机构和科研院所等若能联手将其‘扶上马，送一程’，将更好地帮助它们完成从瞪羚企业到独角兽企业，再到科技型龙头企业的转变。”中国商业经济学会副会长宋向清对《证券日报》记者表示。

为企业成长壮大扫除障碍

我国高度重视对瞪羚企业的引导和支持。7月30日召开的中共中央政治局会议明确提出，“要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业”。

瞪羚企业规模不断扩大。根据瞪羚云数据库的统计，截至2024年7月底，我国瞪羚企业数量超过35000家，涉及92个行业大类。

不过，目前我国瞪羚企业的整体发展仍面临多个瓶颈，总结为“三不足一苦恼”。宋向清分析称，一是人才引进跟不上发展节奏，关键岗位人才不足问题普遍存在；二是资金投放跟不上实际需要，外部市场化融资成本过高，而政策性资金扶持往往不足以应对前期高投入需求，致使部分瞪羚企业后续资金严重不足；三是政策、社会和市场环境对瞪羚企业的关爱不足。

“苦恼的地方是企业人才主要集中在研发环节，管理运营尤其是市场营销方面明显存在短板，导致部分瞪羚企业有好技术、好产品也卖不出去。”宋向清说。

今后，如何破除瓶颈，为企业扫除发展障碍？首都科技发展战略研究院特聘研究员董晓宇在接受《证券日报》记者采访时表示，核心在于资金的全方位支持。一方面，要完善融资支持，建立多元化融资渠道，提供低成本的融资服务，比如政府引导基金、风险投资、天使投资等。通过提供丰富、可持续的资金支持，鼓励瞪羚企业引进各类优秀人才。另一方面，针对已发布的优惠政策，简化申请流程，缩短审核周期，推动资金补贴、税收优惠等高效落实到位，真正惠及企业。同时，还要持续优化营商环境，提升市场和社会对瞪羚企业的了解与认知，为其保持战略定力打造良好基础。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经