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9月份新增信贷、社融有望实现环比增长

2024年10月09日08:35 | 来源：证券日报
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原标题：9月份新增信贷、社融有望实现环比增长

今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，为经济社会发展营造良好的货币金融环境。从近期金融数据来看，8月份金融数据在高基数上仍保持平稳增长，彰显出对实体经济的支持力度稳固。

9月份金融数据发布在即，业界普遍预计，9月份新增信贷及社融环比增长。回顾8月份，当月新增信贷9000亿元，社融增量30311亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时预计，9月份新增人民币贷款约2万亿元，环比季节性大幅走高，同比则少增3000亿元左右，主要是受实体经济融资需求偏弱拖累，金融“挤水分”也有一定延续性影响。整体来看，9月末各类人民币贷款余额增速仍会保持在8.3%左右，继续明显高于名义GDP增速，显示信贷对实体经济的支持力度继续处于稳固水平。

同时，王青认为，9月份新增社融有望达4万亿元，环比季节性走高，同比少增约1300亿元。除投向实体经济的信贷规模较高外，主要支撑力量来自政府债券融资，规模或在1.4万亿元左右，同比多增约4000亿元，原因是三季度稳增长政策发力，政府债券发行提速。此外，预计9月份存量社融同比增长7.9%左右，也将继续高于名义GDP增速。

西部证券研报预计，9月份新增贷款2.2万亿元，接近去年同期的2.3万亿元。9月份政府债券净融资量高于去年同期，对社融起到支持作用，预计9月份新增社融3.9万亿元，略低于去年同期的4.1万亿元；存量社融同比增长8.1%，持平于8月份。

财通证券宏观首席分析师陈兴分析，9月份政府债继续放量，尤其是专项债月度发行规模创新高，政府债净融资规模整体较去年同期多5000亿元以上，对9月份社融同比多增构成支撑。预计9月份新增信贷规模约1.8万亿元，新增社融规模3.9万亿元左右，M2增速升至6.4%。

中国人民银行货币政策委员会日前召开的2024年第三季度例会提出，“要加大货币政策调控力度，提高货币政策调控精准性。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，促进物价保持在合理水平”。

王青认为，在新一轮稳增长政策全面发力带动下，四季度金融数据有望出现“翘尾”，这将是强化货币政策逆周期调节，推动宏观经济增长动能回升，努力完成全年经济社会发展目标的一个重要支撑点。

(责编：罗知之、陈键)
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