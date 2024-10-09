原标题：移动支付焕新助燃“十一”假期旅游消费

随着国庆假期结束，支付宝、微信相继发布假期移动支付相关数据。

10月7日晚间，微信发布的《2024国庆假期数据报告》显示，今年国庆假期旅行相关行业的微信支付消费笔数相比节前一周增长近一倍。而此前，支付宝发布的国庆假期数据显示，今年国庆假期前四天，入境游客用支付宝消费金额相比去年同期增长约120%。

据悉，为进一步助力全球游客一部手机在中国畅游畅买，在支持16种语言版本和翻译服务的基础上，国庆前支付宝进一步升级国际数字化便捷支付解决方案：境外宾客在中国不仅可以用支付宝“扫一下”支付，也可用支付宝“碰一下”支付。

国庆假期期间，包括入境游客在内的消费者使用支付宝“碰一下”消费金额持续增长。数据显示，国庆假期消费者使用支付宝新推出的“碰一下”支付消费金额环比9月份同期增长130%。

同时，国庆假期出境游人气旺。支付宝数据显示，从国庆假期前4天看，出境游消费笔数较去年同期增长60%以上。以境外交通为例，国庆期间，支付宝境外出行消费笔数增长最快的地区为泰国、马来西亚等。

此外，数据显示，国庆假期期间，近2000万人次使用支付宝的AI生活管家“支小宝”出游，日均用户数较“十一”假期前提升40%。

“‘碰一下+AI旅游’这样的全新城市生活旅行模式，不仅提升了旅客的消费意愿和出游体验，也进一步助力文旅行业的高质量与智慧化发展。”中国社会科学院财经战略研究院研究员李勇坚表示。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉对《证券日报》记者表示：“免签政策、支付便利措施等持续助推入境游火热，吸引越来越多的外国游客来华旅行，同时便捷的支付以及不断推出新的移动支付服务方式，不仅有助于拉动入境游消费，也将促进中外交流。”

微信支付方面，《2024国庆假期数据报告》显示，今年国庆假期微信支付线上线下消费总笔数同比增长20%；生活娱乐类消费笔数相比假期前一周增长近三成。

报告显示，国庆期间微信跨境支付消费笔数相比假期前一周增长超过70%，同比增长超过68%。热门出境游目的地包括中国香港地区、中国澳门地区、泰国、韩国、新加坡、日本等。

根据微信支付数据，今年国庆期间，中国香港地区和中国澳门地区的微信跨境支付消费笔数相比假期前一周增长超过一倍，同比增长超40%。与此同时，港人赴内地消费也很活跃，粤港澳大湾区实现了国庆假期消费的“双向奔赴”。报告显示，WeChat港币钱包用户在内地的消费金额和笔数同比均增长约一倍。微信跨境支付和WeChat港币钱包为境内游客出行港澳，以及中国香港地区用户“北上”消费都提供了许多便利。

博通咨询金融业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示，支付宝、微信消费数据情况是国庆假期用户消费强劲态势的一种折射，并呈现两方面特点，一是跨境支付交易正进一步繁荣；二是线下实体场景的支付仍具良好发展契机。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经