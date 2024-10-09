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国庆节假期全社会跨区域人员流动量20.03亿人次

2024年10月09日08:41 | 来源：新华社
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国庆佳节，共赴诗和远方。

来自交通运输部8日的最新数据显示，2024年国庆节假期期间，全社会跨区域人员流动量20.03亿人次，日均28618.7万人次，比2023年同期日均增长3.9%。

20.03亿人次，这是一个怎样的概念？如果按照全球总人口超过80亿人来算的话，相当于世界上约四分之一的人员乘坐交通工具出去旅行了1次。如果按照总人口超过3亿人的美国来算的话，相当于全体美国人乘坐交通工具出行了7次。

20.03亿人次的交通出行人数中，公路人员流动量最大，达到184616万人次。这其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量，也就是日常所说的自驾出行人数，达到158541万人次，占交通出行人数的八成左右。

来自交通运输部的研判显示，亲子游成为今年国庆期间国内游的主力，跨省游成为主流，北京、山西、上海、江苏、浙江、四川、重庆以及新疆等地成为热门的出行地区。

随着交通基础设施日益完善，高速公路连片成网，加油站、充电桩等数量增多，再加上家用汽车日渐普及，人们在假期期间更愿意选择通过自驾的方式出门远行，既能随时随地停车欣赏沿途风景，也能与亲人朋友拥有更多近距离接触的时间。

除了自驾出行外，数据显示，公路、铁路、水路、民航的客运量分别为26075万人次、13125.1万人次、980.1万人次、1609.6万人次，占交通出行人数的二成左右。

国庆是出行的好时节，相关数据表示，国庆出行的热门通道主要集中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝都市圈，同时各大城市进出城的高速公路、机场高速公路和通往热门景区公路，也是人们聚集的主要地点。

车流穿梭，网约车、共享单车等交通新业态蓬勃发展；高铁飞驰，“复兴号”搭载越来越多的乘客奔赴各地；巨轮远航，人们可以在江海之上感受别样的风景；飞机翱翔，一地与另一地之间的空间距离越来越短。庞大的跨区域人员流动量，彰显流动中国活力十足，更彰显了经济社会发展带给人们更为便捷舒适的生活。

（记者叶昊鸣）新华社北京10月8日电

(责编：王震、陈键)
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