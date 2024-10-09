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有力支撑外贸稳增长

广东跨境电商高质量发展见闻

2024年10月09日08:42 | 来源：新华社
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新华社广州10月8日电（记者孙飞）今年上半年广东跨境电商进出口总额达4273.4亿元，这一指标2015年至2023年平均增速达71.4%……广东跨境电商持续快速发展，有力支撑外贸稳增长。

在广州番禺，一些跨境电商平台在境外的表现备受关注。作为拼多多集团旗下的跨境业务平台，Temu先后在70多个海外站点上线，累计吸引海外过亿消费者下载，线上成交额超百亿美元。

“广州是我国重要的纺织服装交易中心和服装加工生产地。”广东省服装服饰行业协会秘书长陈韶通说，在跨境电商等的驱动下，服装产业正朝着数字化、时尚化、品牌化、绿色化方向高质量发展。

广州市商务局统计显示，2023年当地跨境电商进出口额达2004.6亿元，同比增长51.54%。目前，广州全市已拥有24个跨境电商产业园，吸引众多产业链上下游企业聚集。

深圳跨境电商也“拔节生长”，成为外贸增长重要动能。今年上半年深圳跨境电商跑出“加速度”，进出口规模同比增幅达130%，展现强劲韧性。

位于深圳龙岗的金方华电商产业园，几十家跨境电商企业在此聚集。“愈加成熟的深圳跨境电商已形成一条完整产业链。”深圳市澄涞科技有限公司负责人张清说，公司主要在亚马逊、全球速卖通等平台售卖笔记本配件等电脑用品，根据平台情况采取自运营或者半托管的模式。

近年来，从供应链服务商到电商平台，深圳逐渐构筑起完善的产业生态圈，企业“出海”更加容易。深圳目前已拥有5个国家级电子商务示范基地、25个省级公共海外仓，深圳企业建设运营海外仓数量超370个、面积超390万平方米，当地开展跨境电商进出口业务的海关特殊监管区域和监管场站达11个。

得益于港珠澳大桥独特优势的强力拉动，珠海跨境电商进出口规模从2019年的8.6亿元快速提升至2023年的283.2亿元，年均增长140%。目前，每天约有70万个包裹从港珠澳大桥珠海公路口岸发出，港珠澳大桥珠海公路口岸已成为全国跨境电商一般出口模式第三大口岸。

“珠海作为我国内地唯一与港澳同时陆桥相连的城市，拥有横琴粤澳深度合作区这个国家级开放平台，拥有直接连通香港国际机场的港珠澳大桥这个世界最长的跨海大桥。”珠海市副市长李翀表示，珠海正携手横琴粤澳深度合作区加快发展跨境电商和直播电商产业，建设横琴跨境电商及直播基地（华发）创新产业园和琴澳跨境电商产业园（创新方）等产业载体。

在跨境电商的助力下，广东外贸持续稳健增长。据海关总署广东分署统计，今年上半年广东实现外贸进出口4.37万亿元，规模再创历史同期新高，较去年同期增长13.8%。

广东省商务厅副厅长双德会说，广东找准“有效市场+有为政府”结合点，顺势而为，打通跨境电商发展痛点堵点，完善跨境电商政策支撑体系，推动跨境电商实现跨越式发展，为稳定和扩大外贸规模提供了有力支撑。

(责编：王震、陈键)
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