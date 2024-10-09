新华社上海10月7日电（记者王默玲）我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机7日在上海临港首次点火成功。

300兆瓦级F级重型燃气轮机是我国首次自主研制的最大功率、最高技术等级重型燃气轮机，技术指标与国际主流F级重型燃气轮机基本相当。采用的新技术、新材料、新工艺对我国燃气轮机基础学科进步、产业技术发展有显著的带动辐射作用，对保障我国能源安全和绿色发展具有重要意义。

据介绍，燃气轮机点火试验是整机试验验证阶段的首个重大试验，主要任务是验证整机设计、制造的有效性和试验测试系统的功能完整性，为全面开展整机验证奠定基础。这次成功实现燃气轮机点火，是继今年2月首台样机总装下线以来取得的又一重要里程碑成果，标志着项目研制全面进入整机试验验证阶段。

(责编：王震、陈键)

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