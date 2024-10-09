新华社呼和浩特电（记者李云平）金秋时节，内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗乌兰哈少嘎查附近的酸枣园里郁郁葱葱，红彤彤的酸枣挂满枝头。

作为“国家林草乡土专家”的乌兰哈少嘎查村民任二换和村民们一边摘酸枣，一边告诉记者：“我们这个酸枣园位于乌兰布和沙漠东缘，一共有2400多亩，过去是光秃秃的砂石滩。酸枣树是乡土树种，不仅能防风固沙、改善生态，还有较高经济价值。我们种好酸枣树，就有了恢复生态、增加收入的新渠道。”

乌兰哈少嘎查地处黄河“几字弯”荒漠半荒漠化地区，是典型的生态脆弱区。过去受干旱等因素影响，这里一度沙进人退，“白天点油灯，夜里沙堵门”。为改善生态环境，从2012年起，该嘎查党员任二换带头组织农民以栽植农田防护林为主要手段治理风沙和荒滩，利用乡土树种营造人工林。任二换拿出多年的积蓄，置换土壤，开挖机井，铺设滴灌管道，试验种植蒙古扁桃、沙冬青、柠条等荒漠原生树种获得成功，成活率达到85%以上。

经过10多年努力，乌兰哈少嘎查周边建成2400多亩生态经济林，曾经飞沙走石的砂石滩变成了草绿树茂的果园，完成从“沙进人退”到“绿进沙退”的生态转变。村民马维尚说：“植被恢复了，生态改善了，收入也增加了，越来越多的村民加入到栽植生态经济林的行列中，逐渐让荒沙荒滩变成绿水青山、金山银山。”

乌兰哈少嘎查的绿色巨变是内蒙古持续推动生态治理的缩影。内蒙古横跨“三北”，是我国北方面积最大、种类最全的生态功能区。多年来，内蒙古各族群众在与风沙危害斗争中不断探索、勇于实践，逐步建起一道抵御风沙、保持水土、护农促牧的“绿色长城”，让我国北方重要生态安全屏障更加牢固、壮美。

据内蒙古自治区林草局副局长马强介绍，内蒙古科学推进沙化土地综合治理，实施京津风沙源治理、“三北”防护林体系建设、退耕还林、天然林资源保护等多项国家重点生态建设工程，实行自然恢复与人工修复相结合，采取人工造林种草、飞播造林种草、封沙育林（草）等综合措施，促使沙区生态系统得到有效保护和恢复。

党的十八大以来，内蒙古累计完成营造林1.43亿亩、种草3.52亿亩、防沙治沙1.66亿亩，规模均居全国第一。全区森林覆盖率和草原综合植被盖度实现“双提高”，荒漠化和沙化土地面积实现“双减少”，实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

内蒙古把防沙治沙与产业发展、民生改善紧密结合起来，大力发展沙地林果、中草药材、新能源、沙漠生态旅游等优势产业，培育一批林草沙龙头企业，发展壮大经济林产业，激活绿色发展新动力。2023年，全区林草沙产业年产值达871.8亿元，较2022年增长44.5%。

在防沙治沙过程中，内蒙古创新探索出一批生态治理模式。例如，巴彦淖尔市磴口县探索“光伏+沙产业”协同发展模式，不仅提升绿水青山的颜值，还使沙漠成为金山银山，实现生态效益与经济效益“双赢”。阿拉善盟依托沙生资源优势，大力发展特色沙产业，建立“龙头企业+合作社+基地+农牧户”利益联结机制，建成梭梭—肉苁蓉、白刺—锁阳、花棒采种3个百万亩产业基地，昔日的“沙窝窝”变成如今的“金窝窝”。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经