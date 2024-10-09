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“雪豹之都”何以成高原古城新名片

2024年10月09日08:46 | 来源：新华社
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在商业区设立裸眼3D大屏让市民身临其境感受雪豹英姿、制作雪豹元素手环作为伴手礼赠与演唱会观众……今年以来，走在青海省西宁市街头巷尾，或憨态可掬、或威风凛凛的雪豹雕塑、雪豹文创随处可见，“雪豹之都”俨然成为这座高原古城的“新名片”。

作为丝绸之路南道重要节点城市，拥有两千多年历史的西宁为何会选择雪豹作为城市IP形象？

“一座城市‘名片’要同城市气质相吻合，更要能体现出城市在相关工作上的示范作用。”西宁植物园科普宣教与对外交流部负责人齐新章表示，雪豹作为青藏高原的旗舰物种，与西宁结缘已久，近年来野生雪豹频频在西宁周边区域亮相，更为青海筑牢国家生态安全屏障添加了最生动鲜活的注释。

2020年以来，在西宁市大通回族土族自治县的大通北川河源区国家级自然保护区，红外相机连续多次拍摄到单只雪豹的活动影像；2021年11月，一台架设在西宁市湟源县海拔4096米处的红外相机记录到雪豹的影踪，视频里，雪豹在阳光照射下的重峦叠嶂间奔跑，享受着独行时刻……

青海野生动物繁育救护中心副主任何顺福说：“近些年，西宁周边连续多次观察到野生雪豹，不仅因为保护区人为干扰少，为雪豹提供了安全、静谧的生存环境，还说明区域内食物链比较完整，生态健康，物种丰富，能够满足雪豹的生存需求。”

今年国庆假期期间，越来越多的游客走进西宁野生动物园观赏雪豹。在场馆里，雪豹“凌夏”懒洋洋地趴在横木上休憩；雪豹“凌霜”“大虎”时而相互依偎，时而嬉戏打闹；雪豹“凌不服”冒着头四处张望，警惕地观察室外情况；人工繁育的雪豹“傲雪”在假山怪石间散步，不时和游客互动……据了解，目前，国内公开饲养展出的雪豹不足20只，其中12只在西宁野生动物园。

齐新章介绍，近年来，通过开展国内首例雪豹白内障摘除及人工晶体植入手术，国内首例雪豹肿瘤切除手术、国内首例雪豹牙科根管治疗手术和面部整形手术等，西宁野生动物园已完成了多只雪豹的救护、放归，并于2016年至2019年期间成功实现3只雪豹的人工繁育。目前，西宁野生动物园在雪豹救护繁育方面已处在国内领先地位。

“唯有了解才会关心，唯有关心才会行动，唯有行动才有希望。”齐新章说，得益于“凌霜”“凌夏”“傲雪”等雪豹网络知名度的提升，越来越多的游客来西宁野生动物园近距离观赏、接触、了解雪豹，动物园每年接待游客超过50万人次。

秋意浓浓，在祁连山国家公园的无垠原野上，得到救护后放归的雪豹正在肆意奔跑；在西宁野生动物园，不少游客正在浏览拍照展板上的雪豹救护故事，在社交媒体上将雪豹的英姿展示给更多人……随着人们对雪豹的关注从个体到群体再到物种，西宁“雪豹之都”的底蕴内涵也将更加浓厚。

(记者李宁 耿辉凰)新华社西宁电

(责编：王震、陈键)
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