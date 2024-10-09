人民网记者 王绍绍

在刚刚过去的国庆假期，文化旅游消费持续升温，特色乡村、博物馆、红色景点等备受游客青睐，新产品、新业态不断涌现，持续激发消费市场新活力。

近期，全国文化和旅游市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

各地推动旅游与文化、体育、商业、农业等加速融合，推出多样化、个性化、品质化产品，带动文旅市场不断升温。四川文旅系统聚焦“迎国庆 促消费”主题，推出1900余场次文旅活动，着力创新消费场景，优化消费环境，激发文旅消费活力。广东广州市策划推出2000余场文旅活动，涵盖文艺演出、文博展览、百姓舞台、非遗活动、公共文化活动、景区酒店优惠等，丰富文化旅游产品供给。北京共推出2400余场文化活动和旅游线路产品，邀请市民游客看“京彩”灯会、赏精彩大戏，漫步京城、畅游京郊……

国庆假期，文旅消费需求集中释放，大街小巷烟火气升腾，展馆景区游人如织，折射了经济蓬勃的发展活力。此前，文化和旅游部产业发展司启动国庆文化和旅游消费月活动，组织各地推出系列文旅促消费活动及惠民措施。其间，各地举办超3600项约2.4万场次文旅消费活动，聚焦文化和旅游深度融合，拓展消费新空间，促进“跟着演出去旅行”“跟着影视去旅行”“跟着赛事去旅行”等特色模式，提供更多优质文化和旅游产品。

文旅“热”，消费“兴”。中国旅游研究院预计，2024年国内旅游出游人数、国内旅游收入将分别超过60亿人次和6万亿元。“更好地促进文旅消费，应继续从提升文旅服务质量入手，以高品质服务带动消费，提升文旅消费热度。”业内专家认为。

新业态、新场景不断涌现，各地纷纷挖掘自己的旅游特色，吸引游客打卡。江西九江修水鹿鸣谷景区国庆期间每天接待5000名以上游客，孩子们和小动物在萌宠乐园亲密互动，亲近大自然。在北京，沉浸式大空间VR探索体验特展成为这个假期的热门打卡点，展览通过先进的VR技术重现南极的壮丽景象。在河南三门峡，仰韶文化博物馆用裸眼3D全息投影将5000至7000年前仰韶先民的生产生活场景展现出来，给观众带来身临其境的参观体验。

近年来，文化和旅游在更广范围、更高水平深度融合。“随着经济社会发展尤其是技术进步，旅游发展需要注入新质生产力。”中国旅游研究院院长戴斌认为，广大游客消费需求的变化，使旅游行业涌现出越来越多的新业态和新场景。

以文塑旅，以旅彰文。“文旅+数字”带给游客沉浸式的科技体验；“文旅+博物馆”促使游客深度感受城市历史；“文旅+体育”让游客“跟着赛事去旅行”……文旅深度融合不断打造消费新体验，多元个性化需求助力拓展消费新场景和新模式，正逐渐成为当下文旅消费新趋势。

“文旅市场的火热，得益于供给方面的创新。”业内专家表示，“文化+旅游”不仅要“联起来”，更要“融起来”，全新的业态掀起文化传承“新浪潮”、点燃文旅消费“新引擎”、驶入跨越发展“新赛道”。

从国庆假期蓬勃兴旺的文旅市场中，深切感受到中国经济的蓬勃活力。“文旅消费促进了地方文旅业态发展，推动社会消费品零售总额增长，也提升了当地经济发展的动力和活力。”中国传媒大学文化产业管理学院副教授熊海峰认为，随着文旅产品供给种类的不断丰富、供给质量的有效提升，文旅消费潜力将进一步释放，为拉动整体消费上升、助推经济发展发挥更大作用。

(责编：王连香、高雷)

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