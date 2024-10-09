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“链”接全球 巩固拓展我国中间品贸易优势

人民网记者 栗翘楚
2024年10月09日08:58 | 来源：人民网
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随着经济全球化和国际分工深入发展，中间品作为链接产业上下游的纽带，在推动国际贸易发展、保障全球产业链供应链稳定方面发挥了重要作用。我国连续多年位居全球中间品出口第一大国，据海关统计，我国中间品占全球中间品市场份额由2013年的8.8%增长至2023年的12%。2023年，中国进出口中间品25.53万亿元，占整体进出口总值的61.1%。

中间品是指用于生产其他商品或服务的投入品，包括各种原材料、零部件、半成品等。中间品不同于最终产品，它不直接用于最终消费，而是作为生产过程的中间环节，连接着上下游产业。中间品从一个国家出口到另一个国家进行加工组装，最终出口到第三国的贸易活动即为中间品贸易。

近日，三星（天津）电池有限公司生产车间，操作员正加工聚合物电芯，一派忙碌景象。这些电芯就是生产锂离子电池的中间品。

在国际贸易中，一种商品的生产往往需要多个国家分工协作生产。中间品是指用于生产其他商品和服务的产品。近年来，火爆的外贸“新三样”中，生产锂电池用到的电芯、生产光伏板用到的涂锡铜带就是中间品。

“产业体系完整，物流基础设施健全、便利是我国拓展中间品贸易的基础优势。”中国银行研究院研究员梁婧表示，我国是全球工业体系和行业门类最完整、产业链条最长的国家，全产业链优势使我国成为中间品供应链的重要枢纽。在港口方面，我国有76个大型港口码头，能够停靠装载超1.4万个标准集装箱的大型船舶，海铁联运、公铁联运、陆空联运、空铁联运快速发展。

就出口看，2023年我国中间品出口11.24万亿元，在出口贸易中占比47.3%，其中，机电类中间品6.37万亿元。

“与最终品手机、平板电脑相比，柔性线路板虽然看起来并不起眼，但它在国外的市场空间却不小。”苏州东山精密制造股份有限公司进出口关务张咪介绍，目前，海外市场已经成为公司的主战场，依靠自身技术与产品的创新和升级，生产出更多具有核心竞争力的中间品，在中间品贸易中掌握更多主动权。

随着全球化和国际分工深入发展，在企业看来，“会做的全部自己做”早已不是最优选项，而是借助国际产业分工体系，筛选出优质可靠的中间品。与此同时，拥有更高附加值中间品产品的企业将深度“链”接世界。

对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院助理研究员秦若冰表示，一方面，拓展中间品贸易有助于通过价值链黏性、网络效应和规模效应提高我国在全球贸易中的竞争力，提升我国在全球价值链上的分工地位；另一方面，拓展中间品贸易有助于巩固中国与越南、墨西哥等第三国的供应链关联，提高这些国家对其他相关国家出口中隐含的中国增加值占比。

中间品贸易与全球产业链供应链密切相关，前者畅通与否对后者的稳定、高效运行具有重要作用。

“随着全球产业链供应链重构调整和制造业智能化、低碳化转型升级，中间品贸易正迎来新一轮发展机遇。中国作为全球供应链的重要一环，拥有完备的工业体系和健全的基础设施，具备拓展中间品贸易的先决条件和比较优势。我国应抓住制造业高端化、智能化、绿色化发展机遇，进一步培育中间品贸易优势，推动中国企业向价值链更高端跃升。”秦若冰说。

(责编：王连香、高雷)
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