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河北发布37项低空经济创新应用场景

陈汝健
2024年10月09日09:11 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者陈汝健）低空环境智慧巡检、无人机气象监测、森林草原防灭火查打……近日，以“场景创新 赋能产业”为主题的河北省低空经济创新应用场景发布会在衡水湖畔举行，会上发布了37项技术创新、共享验证和区域示范类创新应用场景。

低空经济是国家战略性新兴产业的典型代表，低空经济发展呼唤创新应用场景，其为前沿技术融合应用提供了验证环境、市场机会和要素资源，成为数字经济时代科技创新的新范式、发展新质生产力的新路径。

发布会上，衡水市委副书记、市长董晓航表示，衡水桃城立足空域优势，初步形成了集航空制造、航空旅游和航空服务等于一体的全产业链聚集区，低空产业产值超过20亿元。

随着创新生态的不断完善，河北还催生了多个低空经济新场景，如雄安鄚州机场低空飞行服务应用场景、石家庄栾城低空制造与飞行应用场景等，河北低空经济发展正从蓄势“起飞”迈向加速“腾飞”。

河北何以推动科技创新供给和需求方有效对接？发布会上给出的答案是集聚各类资源，加速场景供需对接和落地。

在河北省科学技术厅党组书记、厅长龙奋杰看来，过去的一年，河北贯通了“为场景找技术、为技术找场景”的双向推进路径，探索形成了场景多元素、多主体融合创新和协同创新的新模式。

为场景找技术方面，河北推动省市两级发布场景359项，支持了一批省重点项目开放场景资源。在为技术找场景方面，河北围绕低空经济、先进算力举办场景创新系列赛事活动，通过以赛引智、以赛促转、以赛招商的方式，吸引省内外343支队伍参赛，有40余项新技术和先进解决方案成功迭代和应用。

(责编：王震、陈键)
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