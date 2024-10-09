科技日报银川10月8日电 （记者王迎霞）记者8日从宁夏农林科学院获悉，福建、宁夏两省区农业科研人员经过共同努力，成功培育出适合在西北地区种植的水稻新品种“闽宁1号”。该品种有望明年上市销售。

2018年，福建、宁夏农业科技专家针对宁夏引黄灌区水稻抗病品种不足、种质资源遗传基础狭窄等问题，着手水稻新品系育种技术合作。多年来，他们在宁夏、福建、海南三地奔波育种，创制出一批优质、高产、抗病、适应性较好的水稻品种，其中“闽宁1号”表现优异。

眼下，在银川市永宁县、吴忠市利通区的百亩试验田里，“闽宁1号”进入黄熟期，长势良好。“纵观整个田间，水稻不但长得非常整齐，而且每穗粒子较多，结实率很高，亩产能达到800公斤左右。在宁夏试种两年的结果表明，它不仅抗倒伏，抗稻瘟病能力还很强。”宁夏农林科学院农作物研究所水稻研究室主任孙建昌说。

记者了解到，“闽宁1号”米质达到了国标优质米1级标准，有望成为继“宁粳43号”后又一具有优良食味的水稻品种，很适合在宁夏推广应用。

据悉，“宁粳43号”是宁夏农林科学院历经18年自主培育的水稻品种，高产、稳产、优质、抗病、适应性广，在2009年天津召开的全国优质粳稻优良食味品评会上综合评分第一，深受广大农户和大米加工企业青睐。

“最近，‘闽宁1号’已经通过宁夏回族自治区品种审定委员会审定。接下来，我们将迅速与企业对接进行成果转化，让这一新品种走进千家万户，端上老百姓的餐桌。”孙建昌表示。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经