人民网记者 杜燕飞

在云南，中缅国际铁路重要组成部分——云南大理至瑞丽铁路建设持续推进，全线控制性重难点工程高黎贡山隧道井下拌合站已建成，缓解了井下混凝土供应压力；在广西，作为西部陆海新通道重要项目，广西石化全密度乙烯项目重点装置挤压造粒框架三层封顶已完成；在湖北，南水北调中线引江补汉工程20个工作面正在不间断施工，全力推进项目建设……

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资在扩内需、促发展中发挥着重要作用。今年以来，各地区各部门聚焦重点领域和关键环节，发挥政府投资引导带动作用，充分调动民间投资积极性，加快推进重大项目建设，持续扩大有效投资。

国家统计局数据显示，随着增发国债、灾后恢复重建等项目建设加快，基础设施投资平稳增长。1至8月份，基础设施投资同比增长4.4%，增速比全部投资高1个百分点。其中，水利管理业投资增长32.6%，航空运输业投资增长20.3%，铁路运输业投资增长16.1%。重大项目投资发挥“压舱石”作用。1至8月份，计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长7%，拉动全部投资增长3.8个百分点。

“一大批重大工程开工建设、稳步推进，对于经济稳增长具有推动作用。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺在接受人民网记者采访时表示，这有利于提振发展信心，加快潜能释放；有利于稳定市场预期，推动经济持续稳步回升；有利于拉动上下游产业链协同发展，稳定经济发展基本盘；有助于发挥工程项目投资建设对于稳增长的持久拉动力。

推动项目建设，政府投资发挥着引领带动作用。国家发改委主任郑栅洁8日在国新办举行的新闻发布会上介绍，目前7000亿元中央预算内投资已经全部下达，用于“两重”建设（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）和“两新”工作的1万亿元超长期特别国债已经全部下达到项目和地方，目前正在加快推进项目建设和资金拨付。加快地方政府专项债券发行使用进度，支持项目开工建设。

除了政府投资，民间资本也扮演着重要角色。国家发改委副主任刘苏社表示，今年以来，国家发改委已经向民间资本推介1635个重大项目，其中吸引民间资本参与项目441个、总投资3448亿元。民间资本参与核电、铁路等重大基础设施项目也取得了新的进展。

其中，在核电领域，国家发改委民营经济发展局有关负责人此前表示，今年8月国务院核准的5个核电项目，有10家民营企业参与，且民营企业参股比例首次提高到了10%。此次入股核电的民营企业大多是实体经济领域的头部企业，具备较强的技术创新能力和较好的潜在经济效益，能够满足核电产业发展所需要的技术支撑、资金支持。

“下一步，国家发改委将会同有关部门，统筹扩大有效投资的增量政策和存量政策，促进投资平稳增长。”刘苏社说，抓紧提前下达2025年部分“两重”建设项目的清单和中央预算内投资计划，加大“十四五”规划102项重大工程的推进力度，用足用好地方政府专项债，强化政府投资项目的全过程管理，支持和鼓励民间投资健康发展。

谈及如何促进民间投资健康发展，刘苏社表示，加快完善民营企业参与国家重大项目建设的长效机制，重点是持续做好优质项目的推介，推动更多民间资本参与铁路、能源、水利等重大基础设施项目建设，加快筛选形成新一批全国重点民间投资项目清单。同时，规范实施政府和社会资本合作的新机制，支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，深化投贷联动试点合作。

业内人士表示，能源、铁路等重点领域的某些环节逐步开放给民营企业，是打通市场进入壁垒的重要举措。民企的高灵活性、高创新激励与对市场的高敏感度，能够促进民企和重点领域双方的共同发展。

(责编：王连香、高雷)

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