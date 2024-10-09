人民网北京10月9日电 （记者赵竹青）当前，数据产权体系设计已成为数据要素市场化配置改革中亟待破解的关键命题。近日，由清华大学法学院教授申卫星和中国电子信息产业集团有限公司副总经理陆志鹏合著完成的《数据产权论》一书在京正式发布，提出了数据“确权-析权-限权”的主体路径，并详细阐述了以“三分离”为中心的数据产权权利架构、以“三阶段”为脉络的数据确权路径，为构建数据产权体系提供了全面、系统、深入的视角。

据介绍，数据确权、析权和限权是全书写作的基本思路，该书深入研究分析了传统生产要素的产权发展历程和市场化配置一般规律，提出了“三三制”数据确权模型。其中，第一个“三”是三次分离，就是把数据和信息分离、数据来源者和数据处理者分离、数据所有权和数据用益权分离；第二个“三”是三个阶段，把数据资源、数据要素、数据产品三个阶段根据三个分离赋予不同的数据权利，将数据三权分置方案纳入数据产权分立的理论框架中。

中国科学院院士梅宏表示，当前我国数据要素化进程已到实操阶段，数字经济新形态的有序形成和健康发展得益于三大基石：一是数据要素市场，二是数字治理体系，三是数据技术体系。“三三制确权法”的提出极具特色，一是充分认识到了数据内部复杂的层级结构，二是关注到了数据确权涉及到的隐私保护、权益界定以及收益分配的难题，三是明确提出了数据三阶段与数据三权的映射关系，对我国数据确权工作的开展具有开拓性、指导性意义。

(责编：赵竹青、高雷)

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