人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《数据产权论》新书发布

2024年10月09日09:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月9日电 （记者赵竹青）当前，数据产权体系设计已成为数据要素市场化配置改革中亟待破解的关键命题。近日，由清华大学法学院教授申卫星和中国电子信息产业集团有限公司副总经理陆志鹏合著完成的《数据产权论》一书在京正式发布，提出了数据“确权-析权-限权”的主体路径，并详细阐述了以“三分离”为中心的数据产权权利架构、以“三阶段”为脉络的数据确权路径，为构建数据产权体系提供了全面、系统、深入的视角。

据介绍，数据确权、析权和限权是全书写作的基本思路，该书深入研究分析了传统生产要素的产权发展历程和市场化配置一般规律，提出了“三三制”数据确权模型。其中，第一个“三”是三次分离，就是把数据和信息分离、数据来源者和数据处理者分离、数据所有权和数据用益权分离；第二个“三”是三个阶段，把数据资源、数据要素、数据产品三个阶段根据三个分离赋予不同的数据权利，将数据三权分置方案纳入数据产权分立的理论框架中。

中国科学院院士梅宏表示，当前我国数据要素化进程已到实操阶段，数字经济新形态的有序形成和健康发展得益于三大基石：一是数据要素市场，二是数字治理体系，三是数据技术体系。“三三制确权法”的提出极具特色，一是充分认识到了数据内部复杂的层级结构，二是关注到了数据确权涉及到的隐私保护、权益界定以及收益分配的难题，三是明确提出了数据三阶段与数据三权的映射关系，对我国数据确权工作的开展具有开拓性、指导性意义。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一图速览｜加力推出一揽子增量政策 推动经济回升向好
　　
《数据产权论》新书发布
　　人民网北京10月9日电 （记者赵竹青）当前，数据产权体系设计已成为数据要素市场化配置改革中亟待破解的关键命题。近日，由清华大学法学院教授申卫星和中国电子信息产业集团有限公司副总经理陆志鹏合著完成的《数据产权论》一书在京正式发布，提出了数据“确权-析权-限权”的主体路径，并详细阐述了以“三分离”为中心的数据产权权利架构、以“三阶段”为脉络的数据确权路径，为构建数据产权体系提供了全面、系统、深入的视角。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部