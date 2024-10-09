10月8日，世界经济论坛（WEF）公布最新一批“灯塔工厂”名单，蒙牛集团旗下全数智化超级工厂蒙牛宁夏工厂成功认证 “灯塔工厂”称号。世界经济论坛在发布“灯塔工厂”名单时表示：“蒙牛宁夏工厂实施了从智能决策到柔性自动化的30多个第四次工业革命高级用例。这些用例覆盖了牛奶加工、包装和检测等各环节，将交付周期缩短了55%，将经营成本降低了32%，极大改善了经营效率和产品质量。”

蒙牛宁夏工厂坐落于宁夏平原中部、黄河东岸，是蒙牛首座全数智化工厂。该工厂通过打造5G+立体化、效益化、高效化、智能化一体的“绿色智慧”工厂，实现了全系统、全链条、全流程、全自动的“全数智化”。得益于自动化设备、物联网技术和大数据分析平台等数智化技术的全面应用，蒙牛宁夏工厂可实现“三个一百”：即100名员工、创造100万吨年产能、实现100亿元年产值。与传统工厂相比，蒙牛宁夏工厂人均效能可提高20倍。

据介绍，蒙牛宁夏工厂创新性地提出“134556”数智密码，实现了战略、运营与AI决策的深度融合。该工厂通过数智化应用实现了“三个彻底打通”，即从牛奶到餐桌的产业链打通、工厂内所有设备的接口连接全部打通、整个系统集成打通。基于“三个彻底打通”的理念，蒙牛宁夏工厂实现“去部门建平台”，以算法驱动决策精简传统的9个部门模式，搭建了“六大平台”：智慧采供、智慧能源、智慧生产、智慧检验、智慧物流和智慧园区。这六大平台覆盖了从产线安防、日常办公、人员流动等各个方面，以数字化的智慧应用推动整个园区的高效能运转。而且，基于全数智化逻辑和新的运营模式，工厂的组织架构也相应地作出了调整。不同于传统工厂的“金字塔式”的管控命令模式，智慧工厂采用网络与平台化管理，赋能激活模式，形成一人多岗、随机调动的灵活作业方式。

与传统工厂相比，宁夏工厂空间利用率提升37%，包装效率提升67%，坪效提升2.06倍；在人效上，劳动生产率提高近20倍，实现“百人百亿”的突破；在品效上，实现产品精度提升55%、质量缺陷减少60%，并且质量一键追溯效率从2小时缩短到2分钟；在能效上，智慧能源系统优化设备数量，减少异常损耗，实现能源消耗整体降低43%。此外，宁夏工厂还应用了磁悬浮、智能包装控制、智能装车等前沿技术，并创建智慧黑灯实验室，建立黑灯物料库房，实现了生产流程的高度集成与自动化。据统计，宁夏工厂共获得154多项专利与软件著作权，实现1270项技术创新突破。

蒙牛乳业相关负责人表示，此次获得“灯塔工厂”称号，不仅是其自身数智化转型成果的集中展示，也是对中国乳业高质量发展的有力推动。未来，蒙牛将继续以数智赋能，持续打造世界级乳业“灯塔群”，以数智之光推动中国乳业转型升级，为培育发展新质生产力、推动行业高质量发展注入新的动力。

(责编：曹淼、李源)

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