人民网记者 杨虞波罗

“我们前一天晚上就在这里排队了，带孩子观看升旗仪式是我们这次到北京旅游最重要的行程。”10月1日凌晨5点，和孩子一同等待的李先生说到。

这个国庆假期，从文化场馆到商业街区，从红色旅游到乡村旅游，从短途周边游到远距长线游，游客纷纷走出家门，领略大好河山，尽享文旅“大餐”。文化和旅游部数据显示，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，国内游客出游总花费7008.17亿元。

与此同时，记者从多个旅游平台了解到，由于航班、酒店等供给修复，带动机票、酒店均价回调，进一步激发游客出游意愿。

美团数据显示，国庆期间游客日均消费同比增长69.6%；携程数据显示，国庆期间入境游和出境游日均订单量均超越2019年，创历史新高；飞猪数据显示，国庆期间国内高星酒店预订量同比增长近40%；去哪儿数据显示，国庆期间三线及以下城市居民首次购买机票量同比增逾五成；抖音生活服务平台数据显示，短途游轮、景点票券订单量较去年同期增幅达512%和63%。

今年国庆假期，“文化+旅游”仍是居于主导地位的“流量密码”，游客偏爱在古风景区、博物馆等地沉浸式体验非遗技艺与文化活动。

国庆假期，山西多个景区迎来客流高峰。据应县木塔景区相关负责人介绍，国庆假期前五天，景区共接待游客191813人次，较去年同期增长了128.66%。“山西省外游客占比超过87%，此外还有很多外国游客跟着黑悟空游戏来打卡中国传统古建筑。”该负责人表示。

在西安，当地一些民宿商家在接待游客住宿的同时提供免费的汉服妆造体验。“我们提供精美的汉服体验，年轻游客入住前都先电话咨询妆造，基本房间都是提前订满的。”西安一民宿商家说到。此外，当地还有不少民宿将唐风美学与房间设计相结合，以“汉唐风格”为特色吸引游客入住。

国庆假期，中外游客在北京钟楼前参观游览。新华社记者 鞠焕宗摄

于北京中轴线主题邮局寄出一张创意明信片，在天坛公园品尝一桌好吃好看的下午茶，买一本《故宫日历》馈赠亲友……今年申遗成功的北京中轴线及沿线相关景点成为不少游客citywalk的重要线路，一条7.8公里长的中轴线，贯穿古今特色，游客选择丰富。

充裕的时间和适宜的气候，让国庆假期出行的游客更热衷于探索远距离的宝藏目的地。马蜂窝数据显示，婺源、宜兴、顺德、延吉、腾冲、桐庐、阿尔山、西昌、开平、平潭成为“十一”热门宝藏小城前十。万达酒店及度假村数据也显示，在山西太原、长治及临汾，以及新疆的阿勒泰和吐鲁番等地，部分酒店实现了长达5天的连续满房记录。

今年国庆假期，出入境游情况呈现出强劲的增长态势。入境游增长更为明显，免签“朋友圈”扩容效应显现。国庆期间，入境游日均人次增速近80%，超50%的外国旅客在中国停留超过7天。上海、深圳、北京、广州、成都、杭州、重庆、西安、南京、苏州、青岛、天津、厦门、昆明、张家界成为入境游热门目的地。

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示，当前文旅市场人潮涌动，消费活力持续释放，文旅业已经成为重要的民生产业、幸福产业，在促进经济转型升级、引导扩大消费、满足人民美好生活需要等方面发挥着越来越重要的作用。

(责编：李楠桦、高雷)

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