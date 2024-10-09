人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

激活文旅融合流量密码 国庆假期旅游市场乘“热”而上

人民网记者 杨虞波罗
2024年10月09日13:52 | 来源：人民网
小字号

“我们前一天晚上就在这里排队了，带孩子观看升旗仪式是我们这次到北京旅游最重要的行程。”10月1日凌晨5点，和孩子一同等待的李先生说到。

这个国庆假期，从文化场馆到商业街区，从红色旅游到乡村旅游，从短途周边游到远距长线游，游客纷纷走出家门，领略大好河山，尽享文旅“大餐”。文化和旅游部数据显示，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，国内游客出游总花费7008.17亿元。

与此同时，记者从多个旅游平台了解到，由于航班、酒店等供给修复，带动机票、酒店均价回调，进一步激发游客出游意愿。

美团数据显示，国庆期间游客日均消费同比增长69.6%；携程数据显示，国庆期间入境游和出境游日均订单量均超越2019年，创历史新高；飞猪数据显示，国庆期间国内高星酒店预订量同比增长近40%；去哪儿数据显示，国庆期间三线及以下城市居民首次购买机票量同比增逾五成；抖音生活服务平台数据显示，短途游轮、景点票券订单量较去年同期增幅达512%和63%。

今年国庆假期，“文化+旅游”仍是居于主导地位的“流量密码”，游客偏爱在古风景区、博物馆等地沉浸式体验非遗技艺与文化活动。

国庆假期，山西多个景区迎来客流高峰。据应县木塔景区相关负责人介绍，国庆假期前五天，景区共接待游客191813人次，较去年同期增长了128.66%。“山西省外游客占比超过87%，此外还有很多外国游客跟着黑悟空游戏来打卡中国传统古建筑。”该负责人表示。

在西安，当地一些民宿商家在接待游客住宿的同时提供免费的汉服妆造体验。“我们提供精美的汉服体验，年轻游客入住前都先电话咨询妆造，基本房间都是提前订满的。”西安一民宿商家说到。此外，当地还有不少民宿将唐风美学与房间设计相结合，以“汉唐风格”为特色吸引游客入住。

国庆假期，中外游客在北京钟楼前参观游览。新华社记者 鞠焕宗摄

国庆假期，中外游客在北京钟楼前参观游览。新华社记者 鞠焕宗摄

于北京中轴线主题邮局寄出一张创意明信片，在天坛公园品尝一桌好吃好看的下午茶，买一本《故宫日历》馈赠亲友……今年申遗成功的北京中轴线及沿线相关景点成为不少游客citywalk的重要线路，一条7.8公里长的中轴线，贯穿古今特色，游客选择丰富。

充裕的时间和适宜的气候，让国庆假期出行的游客更热衷于探索远距离的宝藏目的地。马蜂窝数据显示，婺源、宜兴、顺德、延吉、腾冲、桐庐、阿尔山、西昌、开平、平潭成为“十一”热门宝藏小城前十。万达酒店及度假村数据也显示，在山西太原、长治及临汾，以及新疆的阿勒泰和吐鲁番等地，部分酒店实现了长达5天的连续满房记录。

今年国庆假期，出入境游情况呈现出强劲的增长态势。入境游增长更为明显，免签“朋友圈”扩容效应显现。国庆期间，入境游日均人次增速近80%，超50%的外国旅客在中国停留超过7天。上海、深圳、北京、广州、成都、杭州、重庆、西安、南京、苏州、青岛、天津、厦门、昆明、张家界成为入境游热门目的地。

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示，当前文旅市场人潮涌动，消费活力持续释放，文旅业已经成为重要的民生产业、幸福产业，在促进经济转型升级、引导扩大消费、满足人民美好生活需要等方面发挥着越来越重要的作用。

(责编：李楠桦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
激活文旅融合流量密码 国庆假期旅游市场乘“热”而上
　　“我们前一天晚上就在这里排队了，带孩子观看升旗仪式是我们这次到北京旅游最重要的行程。”10月1日凌晨5点，和孩子一同等待的李先生说到。…
一图速览｜加力推出一揽子增量政策 推动经济回升向好
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部