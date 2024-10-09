原标题：中国联通助力打造智慧农业示范区

近日，中国联通2024年助力乡村振兴推进会在重庆广阳岛召开，发布了一系列数字乡村实践成效，介绍了以“网络向新、技术向新、服务向新”助力乡村全面振兴的最新举措。据悉，中国联通数字乡村平台已覆盖近26万村，落地超2500个数字产业项目，2025年还将打造农业产业数智转型示范项目1000个。

在本次会议的举办地，广阳岛，数字乡村的实践也正在精彩上演。会上，重庆市政府和中国联通共同组建的乡村振兴（重庆）数字产业研究院正式揭牌，而该研究院正在积极助力打造广阳岛智慧农业示范区，见证数智技术与农业深度融合的新篇章。

智慧农业赋能生态建设 城乡融合打造美丽广阳岛

广阳岛是长江上游最大的江心绿岛，也是全国“两山”实践创新基地，这里山环水绕，美如画卷。在岛上，中国联通构建了包括生态档案、生态监测、生态模拟三大功能为核心的生态智治系统，通过智慧化手段赋能生态建设。

比如，通过激光雷达、多光谱、可见光等多种遥感技术对全岛建立生态档案库；以芯片技术与AI融合预测植物长势；借助实时预警以及联动岛内生态灌溉系统、补水装置实现自动灌溉、循环更换，为全岛水环境持续改善提供帮助等。

基于生态本底数据及实时监测数据，对广阳岛的生态进行系统性、科学性评估，形成了广阳岛的生态健康指数，其中包含了1个综合指数，6大分类指数，并进一步细分出18项指标，54个监测项，持续指导生态智慧化治理。

随着城乡一体化的不断深入，智慧建筑成为连接城市与乡村、实现高质量发展的重要桥梁。中国联通以BIM技术为核心，实现岛内外工程项目从规划、设计到建造的全过程、全要素、全参建方的监管。围绕建筑安全保障、节能减排、环境品质以及设备设施全生命周期管理的需求，可实时分析研判全岛建筑运维状况，实现节能环保、降本增效。

通过先进的生态监测和BIM建筑模拟技术，中国联通助力保护和规划广阳岛的自然环境和建筑发展，并将这一理念融入广阳岛的智慧农文旅中，打造融合生态、科技与文化的旅游新体验。

建设数字乡村 “无人农场” 赋能智慧农业建设

今年年初，六部委联合发布了《数字乡村建设指南2.0》，指引建设数字乡村。中国联通积极响应，打造“无人农场综合管理平台”赋能智慧农业建设。“无人农场”作为一种新型农业模式，发展前景广阔，采用物联网、人工智能、机器人等先进技术，大幅度提高农作物的产量和质量，同时降低人工成本，符合市场发展趋势，具有高效、环保、可持续等优点。

无人农场平台通过智能管理系统大幅提升了农业生产的自动化和精准化水平，为现代农业的高效发展提供了坚实的技术支撑。在农业领域，智能化的应用不仅仅局限于农场管理，还拓展到了更为复杂的农田环境。

低空农眼是一款专为复杂农田环境设计的智能平台，主要应用于稻田和果园等农业领域。平台利用无人机的精确避障技术，可以在低空飞行时轻松绕过稻谷、果树、田埂和建筑物等障碍物，确保作业的安全性。平台还支持多无人机协同作业，能够覆盖更大区域，显著提升数据采集的效率和精度。全面的智能化支持，使农业管理变得更加科学高效，助力现代农业的持续发展。

从“会种田”到“慧种田”，科技与农业深度融合，才能实现“藏粮于地、藏粮于技”，为打造更高水平“天府粮仓”积蓄动能。

持续推动数字化发展 打造现代化农业示范区

展望未来，广阳岛智慧农业示范区秉承“国际化、绿色化、智能化、人文化”的发展理念，旨在打造一个集研发、孵化、示范功能于一体的现代化农业示范区。广阳岛将着力发展“小规模、多品种、高品质、优价格”的山地特色高效农业，成为智慧农业的展示窗口、生态农业的实践基地和都市农业的体验场所。

具体实施中，高峰特色经作示范林种植了巫山脆李、龙眼、荔枝、柠檬等果树，并构建了天空地一体化的果园动态监测系统，实现果园管理智能化。高峰果园与高粱油菜轮作示范区借助智能物联网设备、无人农机等技术，提高生产效率与产品质量。循环农业示范园内，广阳岛将推进鱼菜共生、循环养殖、“稻+”模式，增强农业生态化发展，促进资源循环利用，实现可持续发展。

围绕这些规划建设，广阳岛智慧农业示范区不仅提升农业生产效率、节约成本，还持续放大广阳岛品牌效益，成为重庆市农业产业数字化的典范。

从智慧广阳岛平台的生态智治，到无人农场的智能管理，再到低空慧眼平台的创新应用，这些案例无不展示了数字化为现代农业和生态保护带来的深刻变革。展望未来，中国联通将充分运用数字化手段提高农业生产效率、农村治理水平、农民生活品质，助力建设宜居宜业和美丽乡村，为实现全体人民共同富裕注入澎湃动能。

(责编：董童、李源)

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