10月8日，世界经济论坛（WEF）公布最新一批“灯塔工厂”名单，青岛啤酒厂获评“可持续灯塔工厂”。

由世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同组织评选的“灯塔工厂”被誉为“世界上最先进的工厂”和“全球化4.0”的创新示范者，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化的最高水平。

可持续灯塔工厂是灯塔工厂的升级版，不仅关注工厂的生产效率、运营敏捷度，还要求工厂具备生态发展的可持续性，是制造业绿色低碳发展的引领者。据悉，目前全球已遴选出20个可持续灯塔工厂，青岛啤酒厂为首家食品饮料行业可持续灯塔工厂。通过利用先进算法和物联网部署的25个使用案例，青岛啤酒厂降低了啤酒生产的能耗和碳强度，工厂的单位能耗降低25％。

“我们在创造社会价值的过程中始终坚持发挥着引领性、带动性作用，力求实现社会责任的长期化。”青岛啤酒相关负责人介绍，近年来，青岛啤酒在价值链上重新部署了智能化数字技术，以满足消费者需求，将客户订单的交付时间和新产品开发时间降低了50%；进一步提升卓越的资源循环利用程度，通过提高工业互联网与物联网等技术融合度，有效打破生产掣肘，进一步提升资源、能耗、生态维度的综合效益；将可持续发展的创新实践贯穿于整个产品生命周期，通过先进技术推动产业链条优化升级，提高企业“低碳竞争力”，持续提升产品质量。

(责编：曹淼、李源)

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