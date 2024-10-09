原标题：神州租车2024“十一”出行大数据：新能源汽车引领年轻人出行新体验

国庆“黄金周”上演出游热潮，自驾出行稳占C位。

据交通运输部节前数据显示，国庆黄金周假期预计自驾出行比例将超过80%，预计15.26亿人次选择自驾出行。自驾出游的异常火爆让国庆长假成为“车轮上的黄金周”，也再度让租车市场迎来客群高峰。

10月8日，神州租车发布的2024“十一”出行大数据显示，国庆假期延续今年暑期出游的热度，市场表现强劲，订单量达历史同期峰值。今年国庆假期，旅游市场呈现出多元化、品质化趋势，中长线游、跨省游等备受青睐，异地游用户租车占比近80%，北京、广州、上海、成都、深圳位列热门用车城市前五名。

国庆7天超长假期使人们玩得更久、走得更远，也让自驾出行有了更多可能性。神州租车“十一”出行大数据显示，国庆假期期间租车订单租期显著增长，整体平均租期达4天；节前节后均呈现错峰趋势，近3成旅客选择拼假出行。不仅如此，“大交通+落地租”的组合出行方式依然广泛匹配用户出行需求，枢纽店取车订单量占比近一半，有效拓宽了租车自驾的场景化边界。

东西部双向奔赴 自驾游需求集中释放

纵观国庆期间旅游市场，出游需求集中释放，传统热门目的地热度不减，同时也有越来越多的人把旅行体验交给一批具有特色元素的旅游目的地。

神州租车“十一”租车出行大数据显示，北京、广州、上海、成都、深圳、西安、重庆、杭州、武汉、昆明这10座城市位居热门租车城市前十名。作为名城古都同时也是现代化大都会的北京，蝉联热门租车旅游目的地第一位。

“神州山海，此生必驾”，幅员辽阔的中华大地，也让东西部人群的双向奔赴成为潮流。越来越多的中西部地区游客“奔赴”东部，一览现代都市的风采；而在城市中久居的人们更热衷于奔向大自然，四川的壮丽雪山和云南的边陲风情吸引了一众人的目光，一句“人生是旷野啊”让更多的年轻人出发去户外探索未知的风景。

东西部双向奔赴的背后，是游客对更高品质的旅游体验的追求。业内人士坦言：“旅游市场东西互跨、南北互换的趋势日后将愈发普遍，中国旅游市场的客源地和目的地将会呈现出更加多元的变化。”

与反向旅游兴起相呼应的是，租车自驾游需求水涨船高。更广泛的景点触达、更具灵活性和自由度、更加强调沉浸式体验的租车自驾游正好符合越来越多的人的情感诉求，将会成为游客常态化的选择。

注重满足品质化出行需求 神州租车实力圈粉年轻消费群

回顾整个假期，除了走得远、玩得与众不同，品质化和丰富性也是今年国庆出行的一大亮点。

国庆假期旅游市场的多元化发展，特别是下沉市场旅游目的地的兴起，使旅游业整体结构更加丰富，也为租车行业带来更大的机遇。在此背景下，汽车租赁企业不仅要精准定位目标消费人群，提供多样化和个性化服务，还要关注消费者体验，持续创新产品，满足消费需求。

神州租车“十一”出行大数据显示，今年国庆假期年轻用户仍然为主流租车人群，18-35岁的群体占整体用户超六成，其中18-25岁用户增长最为明显。

随着向往“诗和远方”的年轻用户逐渐成为出行市场的主流力量，“大交通+落地租”的出行方式也愈加受到青睐，神州租车“十一”出行大数据显示，用户枢纽店取车订单量占比近一半。其中，排名前三的最“忙”机场服务点分别为昆明长水机场服务点、三亚凤凰机场服务点、兰州中川机场服务点，高铁站门店排名前三最“忙”的分别为西宁站服务点、长沙高铁南站服务点、西安北站服务点，而大理火车站服务点、成都火车东站服务点和北京西站服务点则是排名前三最“忙”的火车站服务点。

同时，用户对自驾出行的私密性、安全性、环保性等也提出了更高要求，神州租车国庆期间持续投放新车型，不断提升网点覆盖密度。其中，红旗H5、坦克300、大众朗逸、日产轩逸、别克GL8等成为用户心仪的热门车型；新能源汽车中，小鹏P7、飞凡F7、特斯拉Model3、比亚迪宋PLUS成为最热的前四名车型。

消费者追求“人少景美、感受松弛、体验特色”的旅游趋势，为国内旅游市场的全面开花添了一把“火”，也进一步助推了租车出行的场景化需求。洞察消费趋势，神州租车将租车服务融入到消费者的日常生活，拥抱新技术，提供个性化车型推荐和全流程自助取还服务，提升消费者租车体验。神州租车“十一”出行大数据显示，使用自助取还服务的订单占比超过了80%，便捷高效成为租车用户的首要需求。

市场人士预计，随着旅游出行市场的全面开花，作为重要出行基础设施的租车行业，热度有望长期延续，规模化的头部平台凭借精准的产品定位和全国性布局，将带动租车市场服务进一步提质升级，为旅游市场注入源源不断的消费新活力。（通讯员 路西）

(责编：董童、李源)

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