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更专业 更智慧 更有趣 第二届中国航协航空大会将于10月25日开幕

2024年10月09日17:14 | 来源：人民网
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人民网北京10月9日电 （记者乔雪峰）记者从中国航空运输协会（以下简称中国航协）获悉，以“智慧民航 创新未来”为主题的第二届中国航协（CATA）航空大会将于10月25日至27日在北京首钢国际会展中心举行。

据中国航协相关负责人介绍，本次大会仍以安全、服务、正常、绿色、智慧为要素，延续“一会一展”模式，由开幕式、行业论坛，以及专业展览三个主要单元组成。

本次大会上，行业论坛将围绕航空运输高质量发展、智慧民航创新、民航网络与数据安全、通用航空与低空经济发展、航空金融、航空物流等展开，专业展览则设置了综合展区、通用航空与低空经济发展展区、民航科技奖获奖专区等。

该负责人表示，本次大会更加突出社会性、科普性、互动性。将会在1号馆推出“民航故事汇”，由“航空服饰文化展示”“优秀机长、优秀乘务长讲故事”等内容组成，通过讲述空勤故事、民航故事、中国故事，展现行业发展变迁，呈现当代民航丰富多彩，传递民航责任担当与真情大爱。

本次大会在14号馆设置“好吃街”展区，9家航空食品企业、机场配餐企业以及航空公司配餐部以“大厨+美食”形式进行展示，同时汇聚50余家航空食品原料、辅料、饮品、机供品、设施设备等各类展商，形成街区，并安排打卡、品鉴等多项活动，共同展现航空食品供应全链条服务特色。

(责编：方经纶、高雷)
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