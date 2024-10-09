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中消协发布电子门锁消费提示

2024年10月09日17:14 | 来源：人民网
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人民网北京10月9日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，9日，中消协发布了电子门锁相关消费提示，中消协提醒广大消费者，选购电子门锁要“四注意”。

据市场监管总局发布的抽查结果显示，17.1%的网售电子门锁质量不合格，主要是防盗性不过关，存在严重安全隐患。?电子门锁的质量安全问题不容忽视，市场上存在质量不合格的产品，以及一些安全漏洞，中消协提醒广大消费者在购买时要注意以下四点。

查资质

购买电子门锁时注意查看产品标签上产品名称、生产厂名厂址、执行标准等内容是否完整，产品合格证、说明书、保修单等是否齐全，拒绝购买“三无”产品。选购符合国家标准《GB 21556-2008锁具安全通用技术条件》《GA/T374-2019 电子防盗锁》《GA/T701-2007 指纹防盗锁通用技术条件》《JG∕T394-2012 建筑智能门锁通用技术要求》等标准的产品。

看说明

选购时要看产品的说明书，智能门锁的规格尺寸、安装孔距离、适用门号等，这些规格参数与智能门锁的安装和使用有着密切的关系，如果尺寸不合适，则会导致无法安装和使用。选购时了解产品的使用方法、注意事项，选购具有应急开启功能的电子门锁，以便应急情况下使用。选购具有输入错误报警和防破坏报警功能的电子门锁，当连续多次实施错误操作或防护面板遭受外力破坏时，电子门锁应有相应报警信号提示。

重应用

当前市场的电子门锁款式多样、配置不同，在自动开启、电量显示、锁体状态监测、多语种支持等项目中，企业根据市场定位不同各有侧重，消费者易出现选择困难的情况。所以在选购产品时，要切记保持理性，减少推销广告的影响，综合考虑产品的性能、质量、品牌等因素，根据个人需要，合理购买适合自己需求的电子门锁，确保选择与自身需求相匹配。不要只看价格的高低和商家宣传，盲目地追求时尚或新奇特别的功能。

留凭证

保留好购买凭据，如发票、购物小票、商品明细清单等，在使用过程中发现商品质量问题，及时与厂家售后部门联系，取得售后服务。如厂家拒绝提供售后服务，可以向行政部门或者全国消协智慧315平台投诉。

(责编：方经纶、高雷)
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