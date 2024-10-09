人民网北京10月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2024年8月，中国企业信用指数为157.05点，企业信用水平保持总体稳定、稳中有进的发展态势。

据市场监管总局相关负责人介绍，此次发布的8月份中国企业信用指数呈现三个特点：

全国企业信用水平略有上升

2024年8月，中国企业信用指数较7月增加0.41点，可靠性分指标、经营性分指标、财务性分指标、合规性分指标、监管性分指标总体平稳，企业克服高温多雨天气及部分行业处于生产淡季的短期因素影响，经营状态保持稳定，信用水平小幅上升，宏观政策成效继续显现，高质量发展稳步推进。同时，伴随国际环境更趋复杂严峻、国内需求不足等问题影响，关联企业及关联人员风险有所提升，需进一步加强防范。

区域企业信用水平发展趋势向好

2024年8月，信用指数排名前五的省份分别为北京、安徽、福建、陕西、浙江。各区域企业信用水平普遍高于7月，其中，吉林、海南、天津8月信用指数环比增幅较大，河南、广东等在商标、专利等知识产权持有量上持续提升。华北、华东、华中、西北地区信用水平高于全国平均水平，华东地区8月平均信用指数为159.12，继续领跑全国，区域信用高质量发展势头不断增强。

行业信用水平保持均衡向好态势

2024年8月，各行业信用指数均值较7月有所提高，行业间差距进一步缩小，行业信用水平稳步提升，发展更加均衡。其中，服务业增势较好，住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业信用指数有所提升，制造业指数排名在今年2~8月连续稳步提升，水利、环境和公共设施管理业延续回升向好势头，农、林、牧、渔业指数较上月大幅提升。

上述负责人表示，总的来看，8月份企业信用状况持续改善、稳中有进，经营主体信用体系建设高质量发展扎实推进。同时也关注到，外部环境不稳定不确定因素增多，一些发展中、转型中的问题还在显现，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战，需进一步发挥信用赋能高质量发展作用。

(责编：方经纶、高雷)

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