人民网北京10月9日电 （记者杜燕飞）近年来，在“双碳”目标下，我国大力推进新型电力系统建设，新能源发电持续快速发展。

中国电力企业联合会（以下简称中电联）日前发布的数据显示，8月底，我国新能源发电装机规模（包括风力发电、太阳能发电、生物质发电）为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%，达到40.7%。新能源持续快速发展带动非化石能源发电装机规模及比重持续较快提升，能源绿色转型成效显著。

“8月份，我国非化石能源发电量占当月全社会用电量的40%，同比增加534亿千瓦时，占当月全社会用电量增量的三分之二。”中电联常务副理事长杨昆说，随着电源结构的绿色转型，越来越多电力消费需求将由非化石能源发电提供。

中电联数据显示，“十四五”以来，我国非化石能源发电装机规模累计增长了78.5%，装机比重也持续提升，从2020年底的44.8%提高至2024年8月底的56.2%。

专家表示，作为实现“双碳”目标的关键载体，新型电力系统建设不断深化，支撑了新能源发电高效稳定消纳，进一步提升了电能的“绿色”属性。随着源网荷储各环节的协调推进，新型电力系统将支撑更高比例装机的新能源，推动能源绿色低碳转型，有力促进能源电力新质生产力的培育和发展。

与此同时，随着我国能源绿色低碳转型不断加速，绿色电力交易规模快速增长。中电联数据显示，1至8月，我国绿色电力交易电量达1775亿千瓦时，同比增长223%，绿证交易超2亿张，同比增长近5倍。绿电、绿证市场进一步活跃，绿色电力需求快速增长。

绿色电力是指风力发电、太阳能发电、常规水电、生物质发电、地热发电等可再生能源项目所生产的电力。近年来，能源、钢铁等行业领域位居绿色电力消费前列，以企业为代表的经营主体加快形成绿色低碳的生产方式，推进我国能源绿色转型发展。

“近年来我国绿色电力生产和消费规模不断扩大，反映了社会对绿电的需求在快速提高，新能源环境价值正在逐步体现，将进一步推动我国能源绿色低碳转型发展。”杨昆说。

(责编：方经纶、高雷)

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