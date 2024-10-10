据新华社电 （记者潘洁）国家统计局、科学技术部和财政部近日联合发布的《2023年全国科技经费投入统计公报》显示，2023年我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量为33357.1亿元，比上年增长8.4%，保持稳定增长趋势。

“我国R&D经费总量于2012年突破1万亿，2019年突破2万亿，2022年突破3万亿，目前R&D经费总量仅次于美国，位居世界第二位。”国家统计局社科文司统计师张启龙说，R&D经费投入持续加大，为我国加快实现高水平科技自立自强提供有力保障。

从投入强度看，2023年我国R&D经费投入强度（R&D经费与GDP之比）为2.65%，比上年提高0.09个百分点，提升幅度快于“十三五”以来0.02个百分点的年均水平。

从活动类型看，2023年，我国基础研究、应用研究、试验发展经费分别为2259.1亿元、3661.5亿元和27436.5亿元，分别比上年增长11.6%、5.1%和8.5%。其中，基础研究经费延续两位数以上较快增长势头，增速比R&D经费增速快3.2个百分点；基础研究占R&D经费比重达到6.77%，创历史最好水平。

从活动主体看，2023年，企业、政府属研究机构、高等学校的R&D经费分别为25922.2亿元、3856.3亿元和2753.3亿元，分别比上年增长8.6%、1.1%和14.1%。其中，企业占全社会R&D经费的比重为77.7%，比2022年提高0.1个百分点，创新主体地位进一步巩固。

“我国企业R&D经费占全社会比重水平接近美国（79.0%）和日本（79.4%），高于德国（67.4%）、法国（65.8%）等欧洲国家，为创新发展提供支撑。”张启龙说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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