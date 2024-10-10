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为科技成果产业化提供更好产品、更优服务

本报记者 王 政 刘温馨
2024年10月10日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　一项新技术、新成果落地应用，转化过程中，面临技术、产品和市场三方面考验。数据显示，2023年，我国发明专利产业化率为39.6%，还有很大的提升空间。建立有效的协作机制，既要投入大量资源，还要产学研各方相互理解、高效协作，共同面对不确定性，切实加快创新成果向现实生产力转化。

　　如何加速科技创新成果转化应用？

　　强化企业科技创新主体地位。近年来，工业和信息化部促进各类创新要素向企业集聚，进一步壮大科技型领军企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业、科技和创新型中小企业等各类创新主体。此外，还实施促进大中小企业融通创新“携手行动”，鼓励大企业先试、首用中小企业创新产品，促进中小企业配套产品推广应用。

　　打通科技成果产业化通道。去年，国务院办公厅印发专项行动方案，从提升专利质量和加强政策激励两方面发力，着力打通专利转化运用的关键堵点。工业和信息化部等十部门印发《科技成果赋智中小企业专项行动（2023—2025年）》，供需两端发力整合政产学研用资源优势，畅通技术对接渠道，提升科技成果转化和产业化的精准性、有效性。

　　同时，各地持续构建同科技创新相适应的科技金融体制，大力拓宽资金供给渠道，完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策，让资本在成果转化各个环节有序进出，实现良性循环。

　　制造业中试为科技成果产业化提供软硬件产品和服务，但体系不健全、自主可控能力不强等问题，难以满足现实需求。如何进一步推进制造业中试创新发展？

　　为打造现代化中试能力，今年初，工业和信息化部、国家发展改革委发布《制造业中试创新发展实施意见》，从布局现代化中试能力、构建中试服务平台体系、创新发展中试产业、优化中试发展生态等几方面作出部署。根据意见，到2025年，我国制造业中试发展将取得积极进展，重点产业链中试能力基本全覆盖，数字化、网络化、智能化、高端化、绿色化水平显著提升，中试服务体系不断完善，建设具有国际先进水平的中试平台5个以上，中试发展生态进一步优化，一批自主研发的中试软硬件产品投入使用，中试对制造业支撑保障作用明显增强。

 

　　留言板

　　希望加大对企业科技创新的扶持力度，为高新技术企业、科技型中小企业等科技项目申报开启快车道。

　　把创新方案落地为产品，需要好的平台。对于申报专利，建议除考量创新性外，还注重评判专利转化的可行性及价值。

　　专利发明人利用其技术创业，或推广其技术以实现产业化，往往面临资金短缺的困难，建议给予更大力度的资金支持。

　　建议建立成果就地转化市场对接机制，成立成果转化政策咨询服务中心，助力企业实现快速、高效转化。

　　（网友留言摘自人民网《人民建议》，欢迎访问人民网“进一步全面深化改革  推动经济高质量发展”专题建言献策）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月10日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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