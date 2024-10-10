原标题：江西高温超导磁体产业按下“加速键”

科技日报讯 （记者魏依晨）记者日前获悉，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）近期发布了监管工作函回复公告以及联创超导部分股权购买方案调整公告。

公告显示，联创光电单方面向联创超导增资3.568亿元，同时以1.338亿元收购共青城智诺嘉持有的联创超导3%股权。此外，联创光电还与智诺嘉签署表决权委托协议。交易完成后，联创光电持有联创超导47.22%股权，累计控制联创超导58.80%表决权，并获得董事会5席中的3席，实现对联创超导并表。

经过科学界多年探索，磁约束和惯性约束是两种对核聚变进行约束的主要途径。其中，磁约束能量转化效率更高，是更具发展潜力、更成熟的路线。麻省理工学院（MIT）团队今年发表6篇论文，介绍了MIT在大型高温超导磁体设计、制造和性能评估等方面的相关成果，宣称该磁体可应用于未来聚变堆中，并成功通过了严格的性能测试。

我国在高温超导应用领域也不断实现技术突破。联创超导一直潜心研发，深耕高温超导技术，是国际上为数不多的高温超导应用技术综合性解决方案提供商。近年来，联创超导陆续在可控核聚变领域获得突破性进展，先后完成了REBCO集束缆线及高温超导磁体的设计，于2023年8月完成了国际首根百米级大电流高温超导缆线的研制，并成功应用于磁体的研制。此次基于集束缆线的D型超导线圈的研制和低温实验也验证了集束缆线设计与制造工艺的可行性。同时，这也标志着联创超导已经具备了用于大型高温超导磁体的综合性设计和批量化制备能力，具备为紧凑型聚变堆、强磁场装置、高场磁共振、超导储能等大型超导装备研制和产业化提供先进可靠超导技术与装备的综合能力。

根据聚变行业协会（FIA）发布的《2024年全球聚变行业报告》，全球可控核聚变融资市场愈发活跃。截至2024年4月，全球可控核聚变行业所获得的总投资额已达到71亿美元，较2023年同期增加9亿美元，相比2022年同期增加23亿美元。

据专业机构测算，预计2024年全球核聚变市场规模将达到约3312.6亿美元，预计到2031年将达到4915.5亿美元，2024年至2031年的复合年增长率为5.8%。

行业人士指出，联创光电本次公告的收购方案完成后，联创超导将获得3.568亿元的发展资金，这将极大加速联创超导在可控核聚变领域高温超导磁体产业的研发和建设，助力我国尽快突破可控核聚变能源应用研究。

(责编：杨曦、陈键)

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