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财经观察：一碗热饭吃出“幸福晚年” 老年助餐服务扩面提质

人民网记者 孙红丽
2024年10月10日08:42 | 来源：人民网
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“现在真是太方便了，在家门口就能吃到可口的饭菜！”在北京市安河家园社区养老服务驿站，时至正午，餐厅内热闹而有序，排队等候就餐的老人络绎不绝。正在吃饭的老人们围坐在餐桌旁，边吃边聊家常。

“我住在安河家园六里，走过来就5分钟。之前没有养老餐桌，自己做一顿饭得吃好几顿，这下天天都能吃上热乎新鲜的饭菜了。”73岁的漆阿姨说。

这个位于北京海淀北部、最近上新的养老助餐点，是北京大力推进老年助餐服务的一个缩影。据北京市民政局党组成员、副局长郭汉桥介绍，近年来，北京大力完善助餐服务体系，推动城六区51家400平方米以上养老驿站转型升级、开办社区餐厅，鼓励社会餐饮企业参与养老助餐，目前已累计建成运营养老助餐点2256家。

数据显示，截至2023年底，我国60周岁及以上老年人口达到2.97亿，占总人口比重达到21.1%。随着人口老龄化程度加深，高龄老人数量持续增长，面临着做饭难、吃饭难的问题，助餐服务已成为老年群体排名靠前的服务需求。

围绕老年人就餐的实际困难，各地结合自身财力和实际情况，积极构建覆盖城乡、布局合理、共建共享的老年助餐服务网络。

在江西，目前已建设日间照料中心4234家，覆盖90%以上城市社区。发展老年助餐服务，建成城市老年助餐点1700个，具备助餐功能的农村互助养老点9300个。

让老年人在家门口享受幸福“食”光，山西明确将老年助餐服务列为各级政府的重要民生工程，积极推进健全老年助餐服务设施、发展老年助餐服务。

优化和扩大养老服务供给，既帮助老年人和子女解决急难愁盼问题、提高生活品质，也孕育着服务消费的新机遇。围绕进一步创新老年助餐服务形式，近年来，各地因地制宜地开展了多项探索。

拓宽老年助餐的社会参与度。上海黄埔区积极推动实施企业职工职业培训补贴政策，“线上+线下”措施齐发力，解决职工职业技能培训难题、整体提高烹饪水平和服务水平。与此同时，街道也在社区食堂功能方面与周边社区、商家、企业、社会组织等共建单位协作，赋能茶咖等项目融入社区长者食堂，让居民暖心餐“进阶”为多功能的休闲餐。

打通老年助餐“最后一公里”。杭州西湖区以西溪街道作为老年助餐服务试点，探索联合外卖平台构建老年食堂数字化新链路的模式，推动实现老年助餐服务全覆盖。

“今天共有70多位老人订餐，要抓紧做好准备。”在西溪街道乐时坊老年食堂，周阿姨正在每一份盒饭上标记老人姓名，方便送餐小哥即取即走。5分钟后，小哥们如约而至。“今天我要给20位老人送餐，1个小时内必须全部送达。”一位送餐小哥正快速地把盒饭装进送餐车后座保温箱。

据民政部介绍，各地在老年助餐工作实践中，因地制宜发展出了“养老机构+助餐”新形式，过去养老机构的餐饮服务只管机构内的老人，现在通过拓展功能，可以向社会上的老人提供助餐服务，很好地利用了现有资源。

还有“社会餐饮+委托服务”“中央厨房+专业配送”“线上平台订餐+线下送餐”“餐桌+课桌”等老年助餐模式。有些老年食堂，吃饭时桌子是餐桌，饭后又变成了课桌，向老年人普及健康知识，提供更加丰富多样的养老选择。

“今年中央财政安排3亿元引导资金，支持发展老年助餐服务。”9月23日，民政部副部长唐承沛在国新办新闻发布会上介绍，一些地方已经形成了15分钟老年助餐服务圈，老年人在家门口就能享受到便捷的助餐服务，助餐模式日益丰富。下一步将有序推动老年助餐服务扩面提质增效，重点服务高龄、空巢、独居、失能等特殊困难老年人就餐刚需。

(责编：杨迪、高雷)
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