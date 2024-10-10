刘慧

原标题：稳定农民种粮预期至关重要

农业是一个长期性、周期性产业，需要长期规划和投资。从目前看，我国在有效落实存量政策的同时，推出一揽子增量政策推动经济持续回升向好，这将进一步稳定广大农户种粮预期。

在秋粮收获正酣之际，我国就已经为明年的粮食生产作出周密的规划和打算，公布了2025年至2026年小麦最低收购价、扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围、加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡等一系列强农惠农富农政策。在粮食价格下行影响种粮收益的情况下，这些政策措施可为农民提供稳定的政策环境和预期收益，激发农民种粮积极性，更好地保障国家粮食安全和农业可持续发展。

预期的好坏对未来发展有着截然不同的影响，当农民对未来粮食收益有良好预期时，会更加愿意投入时间、精力和资金从事农业生产，确保粮食生产的稳定性。同时农民也会更加愿意保护耕地，加强农业基础设施建设，采用新品种、新技术、新农机，实行规模化、集约化、机械化生产，加速农业现代化步伐。农民加大农业生产投入，还会刺激种子、化肥、农药、农机具等农业生产物资消费，带动农资生产、销售、物流等相关产业发展，促进农村市场繁荣。

农业是一个长期性、周期性产业，需要长期规划和投资，政策稳定性和连续性能为农民提供可预测的、相对确定的环境，让农民更加安心耕耘。多年来，我国对粮食生产的重视一以贯之，对粮食生产的支持力度只增不减，为农民创造更加有利的生产条件和市场环境，确保农民种粮无后顾之忧。政策需要保持稳定，但也要根据实际情况进行必要的调整和完善，为农民发展粮食生产创造更加优越的政策环境。

粮食价格是影响农民预期收益的一个重要因素。最低收购价政策在稳定农民收入预期、粮食生产预期和市场预期方面发挥着重要作用。我国已经连续20年实行最低收购价政策，为粮食连年丰收提供价格支撑。明年继续在小麦主产区实行最低收购价政策，2025年和2026年当年生产的小麦最低收购价为每斤1.19元，比2024年高0.01元。国家延长小麦定价周期，由过去的每年一定调整为两年一定，提高最低收购价，彰显了我国对粮食生产的支持力度，有利于农民形成稳定的种粮预期，合理安排生产活动。

农业保险能够有效缓解农民种粮过程中面临的自然风险和市场风险，让农民更加清晰地了解自己在不同风险情况下的收入预期，作出更加合理的种植决策和投入安排。在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险的基础上，继续扩大保险覆盖范围，将大豆纳入完全成本保险和种植收入保险的覆盖范围，逐步实现全国全面覆盖，为大豆种植户提供更全面的风险保障。针对农业保险理赔难的问题，应进一步提高保险保障水平，优化险种设计和理赔服务流程，确保一旦出险能够快速理赔、应赔尽赔。同时，探索建立多层次的农业保险产品体系以满足不同农户的需求。

农业补贴能够直接增加农民种粮收益，是稳定农民种粮预期的有力举措。多年来，我国不断加大农业补贴力度，未来还应继续优化农业补贴政策，提高补贴的精准性和指向性，将补贴资金更多地向实际种粮农民倾斜，确保多生产粮食者多得补贴。实施动态补贴机制，将补贴与农资价格上涨幅度挂钩，建立农资价格上涨与补贴发放之间的联动机制，以减轻农民因农资价格上涨而增加的成本负担。扩大补贴范围，除了现有的耕地地力保护补贴、生产者补贴等，还可以探索建立与农业生态环境保护、农业技术推广等相结合的补贴机制。

宏观经济状况直接影响农民的收入水平、市场信心和种植决策。从目前看，我国在有效落实存量政策的同时，推出一揽子增量政策推动经济持续回升向好，这将进一步稳定广大农户种粮预期。在这片充满生机与活力的田野上，广大农民一定会以更加积极向上的心态和乐观预期发展农业生产，不断编织出一幅幅丰收与喜悦交织的动人画卷。

(责编：杨曦、陈键)

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