杨学聪 韩秉志

原标题：综合保税区有了新模样

作为开放层次高、优惠政策多、通关便捷的海关特殊监管区域，综合保税区在扩大对外贸易、促进产业转型升级等方面发挥着重要作用。近年来，我国综合保税区持续扩容。不久前，北京中关村综合保税区进入实质性运营阶段，北京亦庄综合保税区获批设立，北京地区综保区数量升至4家。新型综保区“新”在哪里？在促进开放创新、服务高质量发展方面，又将发挥怎样的作用？

以研发创新为特色的中关村综保区进入实质性运营阶段，以先进制造业为特色的北京亦庄综保区获批设立……不久前举行的2024年服贸会上，两则综合保税区相关新闻引发关注。

目前，全国以综保区、保税区等为名的海关特殊监管区域已超过170个。北京此前已有天竺和大兴国际机场两大综保区，中关村综保区和亦庄综保区的设立，使北京综保区总数升至4家，将形成优势特色互补、错位发展的格局。新设的综保区因何而生？和国内众多先行者有啥不一样？

发挥特色优势

中关村综保区位于北京市海淀区温泉镇，它是全国首个以研发创新为特色的综保区。与众多“前辈”不同，这里处处迎合高新技术企业的国际化需求。

8月底，中关村综保区迎来正式验收后的首单货物入区，载有北京烯谷科技有限公司进口实验用载网的货车顺利完成通关环节。入区时，载货车辆全程无阻断、中途未停车，耗时仅几秒钟。

这批货物是从海外进口的电镜载网，米粒大小的电镜载网厚度仅25微米左右，属于超薄碳膜产品。用中关村科学城综保处副处长黑煜的话说，首单业务量不大，贵在把整个综保区的系统包括信息化系统、报关流程全部走通，为后续的完善、优化、提升奠定基础。

2021年，北京市海淀区提出设立中关村综保区的设想；次年7月正式提报设立申请；去年5月获国务院批复；今年4月完成验收，8月底首单货物入区……短短3年，中关村综保区从无到有，跑出了中关村速度。

这个综保区有啥不一样？不妨从首单入区业务说起。

“这款载网是应用于冷冻透射电镜制样中的关键器件。”北京烯谷科技有限公司董事陆伟俊告诉记者，目前全球载网年消耗量约200万片，中国市场占比为15%至20%，且严重依赖进口。

这家注册于中关村综保区的企业，是北京石墨烯研究院有限公司的全资子公司。“我们主要从事石墨烯冷冻电镜载网产品的研发和进出口业务。在进口载网上叠加一层石墨烯材料，使其性能得到明显提高。中关村综保区以研发创新为特色，以保税研发为主要功能。通过保税研发突破关键技术难题，再把产品推向海外。这跟我们的需求非常契合。”陆伟俊说。如果不进综保区，载网进口后要先缴关税，在“境内关外”的综保区里做研发和加工，享有保税、免税、退税、免证等政策优势。

“中关村是全国的科研高地，中关村综保区最大的特色是差异化定位，可以为研发企业降低成本、提高效率，为企业海外交流提供便利。”黑煜说。

个性化的功能定位，增强了综保区的吸引力。2024年服贸会期间，北京亦庄综合保税区获得国务院批准设立，规划面积0.61平方公里。“从前期调研看，企业有强烈的入驻意向。首批21家企业签约入驻，还有43家企业意向入驻，103家企业作为储备力量。”北京经济技术开发区商务金融局局长李冬明说。

“北京亦庄综合保税区将以先进制造业为底色，以先进制造业和高端服务业融合发展为基础，以产业创新和科技创新为特色，打造全国首个以新质生产力培育发展为核心的综合保税区。”北京经济技术开发区工委副书记、管委会主任孔磊说。

精准服务产业

不同于以物流加工、仓储运输为主要功能的传统综保区，中关村综保区与周边的产业组团相呼应，聚焦战略性新兴产业和未来产业，坚持以科技创新推动产业创新，精准对接和培育入区项目，形成“保税+创新链”“保税+产业链”融合生态。

中关村综保区地处中国（北京）自由贸易试验区科技创新片区海淀组团范围内，紧邻地铁线路和高速公路，交通条件优越，周边分布着多个科技园区、国家级实验室，科研氛围浓厚。

中关村综保区由5个地块组成，功能布局根据重点产业发展方向进行规划，主要依托综保区“保税、免税、免证”等相关政策吸引企业开展业务，筛选符合条件的企业和项目入区。

中关村综保区设立时间不长，储备的入区项目却不少。“目前，项目库储备项目90余个，集成电路和医药健康类企业占据近五成。这些项目和企业与我们的产业定位非常契合。我们的目标是打造全国一流、世界领先的综保区和科技创新高地。”黑煜说。

综保区围网外的地块配套建设了海关监控设施、综合申报办公设施、管理机构办公设施等，规划建设了一批环境优美、条件优越的高水平楼宇，满足管理机构和各类企业的办公需求。围网内是海关查验中心、库房。其中，库房可满足特殊货品和普通货物的存储。南区则为创新研发主楼，并计划搭建公共服务平台为企业提供技术支持。此外，园区还配套规划了大型会议中心、保税展示空间等。

“这里90%的空间为研发实验设计，产业楼宇层高4.8米至6米，部分楼宇局部可达7米，空间可定制、可分割，能满足实验研发、行政办公等需求。”北京中关村综合保税区运营服务有限公司总经理助理方涛说，综保区规划面积0.4平方公里，目前已经完成了一期的规划建设，二期工程今年9月已开工建设，三期已经完成规划设计，计划明年开工。

与产业紧密相连，也是亦庄综保区选址时的重要考量。亦庄综保区位于亦庄新城南部长子营工业区，不仅交通便利，也与区内重点产业集群相邻，将设立保税加工、物流分拨、保税研发、检测维修服务四大功能区。“综保区离北京自贸试验区很近，背靠经开区集成电路、自动驾驶、商业航天等重点产业集群，具备良好的区位优势。”李冬明表示。

据介绍，亦庄综保区将靶向发展精益制造、研发迭代、维修检测等保税业态，推动发展融资租赁、工业零部件平台、跨境电商等多元化服务贸易。在产业功能上，重点突出“先进制造开放迭代”发展，积极构建以新一代信息技术为重点的关键零部件全球分拨中心，以新能源汽车为重点拓展整车和关键零部件研发验证及保税维修，以生物医药为重点培育全球临床检测、CRO研发服务基地，以高端装备制造为重点支持外资行业龙头企业布局智能制造产线。同时，打造若干个服务贸易产业体系，积极培育工业品一站式供应、大型设备融资租赁等平台支撑高精尖产业保税服务贸易发展。

“亦庄综保区预计2025年具备预验收条件，一期将提供10万平方米研发加工、仓储物流空间，为大中小企业提供共享实验室、公共仓等弹性空间。”孔磊说。

积极对接需求

综保区要赢得企业青睐，不管是硬件还是软件，都要无缝对接企业需求。“我们有一定的科研基础，但在进出口方面经验不足。大多数综保区主要为工业企业、贸易型企业提供服务。而中关村综保区的核心竞争力是能够为科研企业提供差异化服务。像超洁净查验平台这样的服务，对生物医药、集成电路等对洁净空间有要求的企业具有特殊意义。”陆伟俊说。

索英智储科技（北京）有限公司是中关村综保区已宣布入驻的8家企业之一。其所属的北京索英电气技术股份有限公司是国内最早专注于清洁能源和节能技术的高新技术企业之一。

谈起入驻的原因，北京索英电气技术股份有限公司董事长王仕城坦言，中关村综保区能在企业出海方面提供支持，“我们的很多业务都有通关需求，比如进口电子元器件和研发设备，出口先进的变流器产品和电池节能测试产品，涉外订单设备的返修，海外展览展示的展品通关，等等”。

“以涉外订单设备的返修为例。以往，返修设备到港后，要先进行海关申报、审批、缴纳保证金、查验，才能出关放行。公司维修完成后，要再运到海关，然后出口、退保证金。除去维修本身花费的时间之外，办理各种手续就要5天至7天。”王仕城说。

入驻综保区后，不仅企业自研产品不再受保税维修产品目录的限制，同时，企业在“关外”就可以完成维修，还能提前报关出区交货，全流程处于保税状态。维修之外的环节所需时间仅为1天到2天，且无需缴纳保证金，节省了出关时间，降低了经营成本，提高了返修效率。

从求学、工作到创业，王仕城在海淀区已生活了35年。他认为，“海淀区在服务创新企业方面非常有经验，让企业能够更专注于研发创新与经营本身。中关村综保区就是最新的例证”。

“科技创新是当今国际竞争的焦点。”在黑煜眼中，鼓励创新研发的中关村综保区因时而兴，构建了“2+2+N”保税业务谱系，即以集成电路和医药健康为核心，以人工智能和科技服务为重点，拓展跨境电商、融资租赁等N个保税服务业态。近几年，北京一直在努力用好综保区开放式平台的政策，提升整体开放效能。

国家新能源汽车技术创新中心副总经理王林佳表示，“亦庄综保区和企业的结合非常紧密。综保区的成立将为公司降低关键设备成本，预计将有百万元级别金额的减免”。

“中心积极推动在综保区建设投资额达亿元级别的车规级芯片检验检测实验室服务平台，做好新能源汽车进出口检测等服务，推动国产新能源汽车走向全球。”王林佳说。

打造数智标杆

以服务贸易为特色的天竺综保区、以离岸服务为特色的大兴综保区、以研发创新为特色的中关村综保区、以先进制造业为特色的亦庄综保区……目前，北京市4个各具特色的综保区形成了对外开放的新格局，外在形象上却颇有几分不同。

去过综保区的人，都会对划分区域的围网印象深刻。在海关查验中心外，一般有3米高的金属围网。中关村综保区却没有这一“标配”，取而代之的是看不见的电子围网。灰色立杆顶部安装着AI摄像头、毫米波雷达，区域间只用绿色隔离灌木隔开。这里还首创应用了“3+1”智慧监管模式，即电子围网、智能通道、电子围栏和综保区数智监管辅助平台。

大多数综保区的实体卡口，都有抬杆入区的设置。而中关村综保区四进四出的货运通道做到了“非必要无阻断”，车辆无需停车就可直接入区。设在通道上方的识别系统，与海关监控指挥中心实时联网，可在300毫秒内识别车辆信息。此外，综保区内还在探索无人接驳车、智能机器人等应用场景，为打造智慧综保区、世界领先的科技园区提供技术支撑。

以电子围网代替原有的物理围网，以智能通道代替实体卡口，依托电子围栏实现对企业的嵌入式联网管理……中关村综保区给人们带来一种全新的体验。

提到与众不同的原因，方涛解释说，传统的加工制造、物流分拨类综保区大宗货物较多，适合使用物理围网加强监管，而中关村综保区几乎没有大宗货物进出，产品主要是芯片、试剂等，用电子围网手段也是过硬的。

在发挥保税、免税、退税、免证等海关保税研发政策优势的基础上，海淀区聚焦科技创新，出台了支持人工智能、医药健康等前沿科创领域发展的政策措施。下一步，中关村综保区将开展区内外联动等制度创新压力测试，赋能入区企业以先行先试增加竞争优势，以开发开放赢得发展先机。

对亦庄综保区来说，创新也是个绕不开的关键词。作为全国首个高精尖智慧场景全集成的综保区，这里将探索智慧无人仓储调度、人工智能辅助监管、数据要素电子档案等创新场景应用，打造从建设到运营服务全周期的孪生数字园区，推进货物生产、交易、流通、仓储、监管等场景全要素数字化发展，探索建立产业发展和保税监管创新机制，打造全国综保区数智创新标杆。

(责编：杨曦、陈键)

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