人民网记者 王绍绍

亲身体验非遗文化魅力、来一场无人机秀视觉盛宴、带上VR穿梭在千年历史长河之中……在刚刚过去的国庆假期，各地文旅“各显身手”，不断推陈出新，解锁“新玩法”，点燃文旅消费新热潮。

经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

近期，群众出游意愿高涨，文旅消费热力十足。在新疆赛里木湖住毡房民宿、到江西婺源感受传统晒秋、去云南普洱体验新米节……国庆假期，各地举办民俗特色活动，为游客提供个性化、多样化选择。

在山东临清，驾鼓、龙灯和魏门武术三大非遗轮番上演，让人们感受到运河文化的独特魅力；江西九江修水鹿鸣谷景区，国庆期间每天接待5000名以上游客，夜幕降临，打铁花、烟花秀等特色表演更是丰富了游客们夜晚旅游的乐趣；在四川九寨沟，灯光秀、打铁表演、锦江夜游等形式丰富，350场文旅活动让传统目的地焕发新光彩……

商务部相关负责人表示，将继续指导办好各类地方特色活动，支持各地举办各类新品首发首秀首展，打造更多“金九银十”消费新热点，更好满足居民节日消费需求。

为了满足游客多样化的出游需求，各地纷纷推出了丰富多彩的旅游路线。河南洛阳发布的8条国庆旅游线路，涵盖了红色历史、古都文化、博物馆探索、自然风光、工业科技、商贸经济、客家情怀及幸福生活等多个主题，为游客提供了全方位、多角度的洛阳之旅；广东则分批推出了100条精品旅游线路，首期20条线路涵盖了湾区高塔、低空飞行、港澳车自驾、非遗体验、民族风情等多个方面，全面展现了广东旅游资源的多样性。

“这些多样化的旅游路线不仅满足了游客对新鲜感的追求，也促进了各地文旅产业的协同发展。通过整合区域旅游资源，打造特色旅游品牌，提升旅游产品的吸引力和竞争力。”业内专家表示。

在文旅与科技的创新融合方面，各地也涌现出了不少亮点。湖南长沙的方特东方神画上演的盛世中国天幕秀，通过数千架无人机的阵型变换，呈现了“摘星探月、逐梦深蓝”的祖国科技成就图案，为游客带来了一场震撼视觉盛宴；重庆大足石刻博物馆推出的《美时美刻——中国丝路遗产数字化科技艺术巡展》，以图片、实物和数字化的新角度展示了大足石刻的历史价值和艺术价值，让传统文化在新时代焕发出新的生机；云南省博物馆的《登月奇旅》VR沉浸互动体验，通过12K超采样技术和360度全景视野，让游客在虚拟月球表面自由行走，深入探索奇妙景观，感受太空探险的刺激与乐趣。

“通过科技手段的运用，文旅产业正逐步实现从传统观光游向深度体验游的转型升级。”业内专家介绍，消费场景的深度融合与创新，不断引领消费模式迈向新高度，创造出丰富多彩的文旅体验，精准契合了公众对于旅游多样化、品质化的需求。

各地假日经济热力十足，流动中国彰显生机活力。“对于未来数字文旅的纵深发展，需要从加强基础数据积累、加速推进数字文旅产品培育、提升数字治理水平、理性运用数字营销、深入推动文旅融合打造特色IP等方面重点发力。”上述专家建议，应坚持创新驱动、融合发展的理念，不断提升文旅产品的质量和水平，满足游客日益多样化的旅游需求，加强行业监管和治理水平，保障文旅市场的健康有序发展。

(责编：王连香、高雷)

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