人民网记者 李栋

电影消费券、文旅惠民券，让广大群众畅享后假日生活；餐饮消费券，助推多样式消费场景的持续体验……近期，多地派发新一轮消费券，以“券”为媒满足日益多元化的居民消费需求，助推秋季消费市场持续升温。

河南省从10月份起，分4批发放金秋消费券，可在餐饮、住宿、电影等方面使用，第2批将于10月11日开始申领；湖北省自10月1日至10月31日分三轮发放5000万元3C数码产品消费券；上海市10月5日发放了3000万元“乐品上海”餐饮消费券；四川省将于10月10日至19日发放家居家装消费券……多地一系列“真金白银”助消费举措，为秋季消费市场持续升温奠定了基础。

“打算用刚领到的两张消费券，带家人品尝一顿川味火锅。”近日，“乐品上海”餐饮消费券第一轮第2次发放，上海青浦区的常女士高兴地表示。

受到消费券实惠的不仅是消费者。火锅店老板翟强的生意并未因黄金周的落幕而归于平寂，“国庆期间客流量较平日增长40%，因为消费券的助力，这几天午市客流量仍出现消费高峰。”

一家火锅店的生意火爆成了消费券拉动消费强有力增长的缩影。专家表示，从效果来看，在消费券的拉动下，各地“真金白银”促进当地特色经济发展，有效拉动了内需。

据上海市商务委数据，“乐品上海”餐饮消费券引流效果显著，第一轮第一批、第二批发放以来，餐饮企业的预订量、客流量和客单价显著提高。国庆假期，上海市线下餐饮消费80亿元，同比实现两位数增长，节后消费并未出现大幅回落。

8月份，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出了6方面20项重点任务。其中包括挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。

新一波消费券激发了居民的消费潜力。河南省商务厅二级巡视员费全发介绍说，在推进汽车、家电等消费品以旧换新的基础上，将投入省级财政资金2亿元，从10月份起，在全省范围内分4批发放金秋消费券，每批次安排资金5000万元。

同时，新一波消费券带动了商家的经营热情。10月份，第二批“惠购湖北”3C数码产品消费券发放活动开启。湖北省商务厅相关负责人表示，第二批5000万元3C数码产品消费券的发放不仅满足了消费者的换新需求，更带动了商家积极迎合市场、拓展消费场景的热情。

当前，我国居民消费市场蓬勃发展，正从传统的以餐饮、购物为主的生活消费，向融合文化、旅游、娱乐等多种业态的消费集聚转变。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇表示，随着消费券的广泛使用，消费市场的活跃度将进一步得到提升，为整体经济向好发挥积极作用。

(责编：王连香、高雷)

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