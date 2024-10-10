人民网记者 车柯蒙

增值税发票数据是反映我国经济运行的重要数据。今年以来，从税收数据来看，我国创新产业持续壮大。

今年1至8月，我国高技术产业、知识产权（专利）密集型产业销售收入同比增长分别达到11.6%和8%。同时，国家税务总局数据显示，1至8月，支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元。

“近年来，国家陆续出台了一系列支持科技创新的税收优惠政策，比如企业所得税研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等。”国家税务总局新闻发言人、办公厅主任黄运介绍，其中，研发费用加计扣除政策优惠范围广、力度大、含金量高，较好促进了企业创新主体作用的有效发挥。

如何理解研发费用加计扣除政策的含金量？

“一家企业开展研发活动，如果发生符合条件的研发费用100万元，而且适用按100%加计扣除的政策，那么这个企业在计算企业所得税时，就可以在税前扣除200万元研发成本。通俗地讲，也就是花一块钱支出可以扣两块钱成本。”黄运进一步阐述，企业的应纳税所得额减少了，应纳税额也会相应减少，企业把省下来的钱继续投入到研发之中，就会形成促进创新的良性循环。

近年来，研发费用加计扣除政策不断加力。记者梳理发现，从2017年开始，分行业分批次将研发费用加计扣除比例从50%提高至75%，随后又从75%提高至100%，并将集成电路、工业母机等重点领域企业研发费用加计扣除比例提高至120%。

政策红利为企业创新增了信心、强了底气、添了动能。走进山东济南一家智能制造与高端装备生产企业，机械手臂精准操作，一台台AGV智能搬运小车有序在车间内穿梭。

“今年以来，新增订单稳定增长，公司科技研发离不开国家税收优惠政策的支持，去年累计享受研发费用加计扣除额1400余万元，国家的好政策进一步坚定了企业全力投入研发生产的决心。”该公司财务负责人王芳君表示。

在吉林，有一家从事研发、制造保护性耕作技术配套机具的专业农机生产企业，其开发的产品广泛应用于东北、西北、华北等地保护性耕作区域，满足了不同保护性耕作模式下对免耕播种和深松整地的作业需求。

谈到如何突破技术壁垒与资金困境时，该公司总经理杨铁成说，正是在源源不断的税惠资金支持下，公司才能坚持用十余年的时间研发生产国产排种器和切割盘，实现了从完全需要进口到自己也能生产，再到性能质量不断提升的蜕变。

据统计，作为高新技术企业，该公司近五年累计享受2100余万元税收优惠，在税务部门的支持下，公司研发费用从2019年的175万元提高到2023年的951万元，帮助其在研发创新方面实现了良性循环。

根据今年上半年结束的2023年度企业所得税汇算清缴数据，全国共有62.9万户企业享受研发费用加计扣除，金额达3.45万亿元。

“税收优惠政策与各项税务举措是推动科技创新、助力新质生产力加速形成的重要动力。目前，我国的税收优惠政策已全面渗透于研发投入、研发实施、研发成果转化等科技创新全流程，对降低各环节研发成本、激发企业创新活力给予了连贯性支持。”北京国家会计学院副院长李旭红在接受人民网记者采访时表示，一系列支持科技创新的税费优惠正予以企业发展、转型、升级的全生命周期支持。

(责编：王连香、高雷)

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