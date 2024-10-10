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央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”

2024年10月10日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。

首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

(责编：罗知之、高雷)
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