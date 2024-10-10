人民网记者 乔业琼

今年国庆小长假期，你出行了吗？据交通运输部统计，10月1日至7日，全社会跨区域人员流动量累计20.03亿人次，日均2.86亿人次，比2023年同期日均增长3.9％。

流动中国涌现假日经济澎湃活力。经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

假日期间，旅游流、探亲流交织重叠，如何抓住流量、释放经济增量？多位业内人士表示，各地通过积极增加文旅产品供给、推进消费品以旧换新、创新消费场景等，进一步激发了市场活力，假日经济呈现出蓬勃发展的态势。

国庆假期，北京什刹海附近游人如织。人民网记者 乔业琼摄

作为传统热门旅游城市，北京推出六大系列110个点位及42条线路游玩攻略，国庆假期接待游客人次和旅游总收入均创历史新高；上海持续加力家电家居以旧换新等措施，据消费市场大数据实验室（上海）数据，节日期间（9月30日至10月6日），全市线上线下消费实现676亿元；重庆推出文旅惠民措施150余项，经重庆市商务委监测，国庆节期间，全市消费总额比去年同期增长7.3%。

大城市消费“热”潮涌现，县域小城、海上小岛也以其地方特色和趣味玩法吸引大量游客慕名而来。广东汕尾首次推出“跳岛游”，把辖区内的龟龄岛、江牡岛等多个岛屿“串珠成链”；山西吉县开通飞“阅”壶口瀑布低空旅游项目，带给游客不一样的视觉感受；山东菏泽郓城县水浒好汉城景区打造集水浒风情建筑、武术、非遗民俗等文化元素为一体的夜游产品，既能看水浒故事情景剧，体验非遗，还可以欣赏传统武术礼仪。

今年国庆适逢新中国成立75周年，各地红色景区也迎来客流高峰。上海、浙江、福建等地相继推出红色旅游经典线路，湖南长征文化展示传承馆等博物馆利用声、光、电等多种技术手段，生动展现了红色感人故事。据国家文物局最新统计，国庆7天，全国博物馆和世界遗产地等文博场所，推出众多新展览、新项目，接待游客超6000万人次。

游客集中出行，容易出现停车难、就餐排队等现象。记者注意到，不少地方机关事业单位打开大门，将内部停车场免费开放给市民游客。比如，安徽黄山免费开放的机关企事业单位停车位超过5000个，江苏徐州梳理部分党政机关企事业单位内部停车场和部分公共停车场，共7239个泊位错时免费向社会开放。浙江衢州等地还开放政府机关食堂，开辟特色美食专区，为市民和游客提供就餐便利。

国家税务总局8日发布的增值税发票数据显示，今年国庆假期，居民消费市场展现较强活力，消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%。“国庆假期期间，各地推出的实实在在的惠民举措，进一步刺激了消费意愿。”北京大学经济学院教授苏剑说。

“在政策的支持下，国庆假期我国居民消费需求旺，消费市场活力足，消费驱动经济增长持续加力。”国家税务总局有关负责人表示。

(责编：杨迪、高雷)

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