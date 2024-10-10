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国家数据局：鼓励各方利用公共数据开发更多产品

2024年10月10日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍公共数据资源开发利用有关情况。国家数据局局长刘烈宏在会上表示，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》（以下简称《意见》）已对外公布，政策的主要创新点可以概括为“两个着力、一个规范”。

着力激发供数动力。公共数据资源开发利用不足，主要矛盾在供给侧。《意见》明确共享、开放和授权运营三种开发利用方式，对资源供给进行体系化部署。

着力释放用数活力。经济发展、社会治理等很多数据融合应用场景中，公共数据不可或缺。《意见》鼓励各方利用公共数据开发更多产品，提供更好服务，繁荣产业生态。

规范授权运营活动。授权运营创新性强，亟需统一制度规则。《意见》要求建立公共数据资源登记制度、授权运营情况披露机制，提出监督管理要求，确立了授权运营的制度规则框架。

(责编：罗知之、高雷)
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