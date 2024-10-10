人民网北京10月10日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍公共数据资源开发利用有关情况。国家数据局局长刘烈宏在会上表示，将大幅扩大公共数据资源供给。

“我们正会同有关部门，在气象、交通、社保、自然资源等领域，深入谋划数据开发利用工作，一大批高质量公共数据将陆续供给出来。”刘烈宏表示，以前很多企业和机构不知道有什么公共数据，数据在哪里，怎么获得。国家数据局将通过公示资源登记信息，公开产品和服务清单等改革措施，畅通公共数据获取渠道。

(责编：杨曦、高雷)

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