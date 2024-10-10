人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家数据局：严格管控未依法依规公开的原始公共数据直接进入市场

2024年10月10日11:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月10日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍公共数据资源开发利用有关情况。国家数据局数据资源司司长张望在会上表示，推动公共数据资源的开发利用，既要供得出、流得动、用得好，也要保安全。数据资源开发利用程度越深，数据安全和个人信息保护就越要强化。

张望介绍，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》（以下简称《意见》）强调了要在维护国家数据安全、保护个人信息和商业秘密的前提下，推动有序开发利用。特别是重申了应当保密的公共数据不予开放，严格管控未依法依规公开的原始公共数据直接进入市场，严禁运营机构未经授权超范围使用数据。具体来说，《意见》从制度建设、能力建设和过程管理三个方面提出了要求。

在强化制度建设方面，《意见》明确，各地区、各部门要加强对授权运营工作的统筹管理，建立健全数据分级分类、风险评估、监测预警、应急处置等工作体系，开展公共数据授权利用的安全风险评估和业务规范性审查。数据管理机构要加强指导和管理。运营机构要切实履行数据安全的主体责任，采取必要措施，保障数据安全。特别是对于其中涉及个人信息的公共数据，要严格落实《个人信息保护法》，进行脱敏和匿名化处理，避免侵犯个人的信息权益。

在提高技术能力方面，随着数据技术发展，公共数据开发利用方式更加多元，也会伴生安全风险。《意见》鼓励开发数据模型、数据核验、评价指数等形式的数据产品，实现“原始数据不出域，数据可用不可见”，既保障数据安全，也能有效保护个人信息。我们将支持数据加密、可信流通、安全治理等技术创新和应用，更好地解决数据利用中的安全问题。

在强化全过程管理方面，要求加强公共数据资源的供给、加工处理、运营管理等各环节的安全保障能力建设，确保开发利用过程可管、可控、可追溯，特别是要提升数据汇聚关联风险识别和管控水平，切实保障数据安全。

“总之，我们将始终坚持制度建设、能力建设和过程管理相结合，会同有关部门，将安全保障和权益保护贯穿于公共数据资源开发利用的全过程，保障相关主体的各项权益，防范各类数据风险，不断增强企业和公众的获得感、安全感。”张望说。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国秋粮收获进入高峰期 现代化农机助力稳产增效
　　近期，全国秋粮收获进入高峰期，更多现代化农业机械投入到秋收一线，助力农民抢农时、赶进度，确保粮食颗粒归仓。 寒露时节，河南省安阳市内黄县的28万亩麦套花生迎来了成熟收获期。…
7天超20亿人次出行 国庆假期绿色出行成新风尚
　　长假出游、回家探亲、周边度假、跨城看演出……在多重因素的推动下，这个国庆假期，平均每天有两亿多人次出行。 交通运输部公布数据显示，今年国庆假期，全社会跨区域人员流动量20.03亿人次，日均28618.7万人次，比2023年同期日均增长3.9%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部