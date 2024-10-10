原标题：江南布衣发布2024ESG报告：可持续原材料占比22.4%，同比增长35%

今年是联合国全球契约组织提出环境、社会和治理（ESG）概念20周年，可持续发展已逐渐成为全球共识和目标。在我国经济向高质量发展转型的背景下，ESG正在成为时尚行业的重要考量因素和核心驱动力。

近日，江南布衣有限公司（股份代号：03306.HK）发布了《2024财年环境、社会及管治报告》（以下简称“ESG报告”），详细披露在环境、社会及管治方面的理念、实践及成效。在报告期内，通过选择和使用多种可持续的再生材料，公司最大程度提高了面料利用率，减少了各类资源浪费，特别是，公司可持续原材料在采购总重量中占比达22.4%，相比上一个财年（16.6%）同比增长了35%。

本财年，江南布衣启动“牦牛绒产业振兴”项目，携手众多合作伙伴推广可持续面料的同时参与草原生态修复及动物福利保护；推出了可持续生活方式品牌“RE;RE;RE;LAB”，以创意设计赋予采样面料新生命；并以品牌成立三十周年为重要契机，进一步打造“人人参与 人人创造”的ESG文化。

全球资本市场密切关注ESG评级对企业信用的影响。在2024财年，江南布衣在多个ESG评级中表现优异，包括晨星Sustainalytics的“Low Risk”评级、明晟MSCI ESG的“BBB”评级以及万得Wind ESG的“A”评级。其中在晨星评级中，评分从去年的16.3分降到了14.8分，风险指数更低。

出色的ESG表现不仅提升了企业的信誉，还对其经营效率和效益产生了积极影响。据财报显示，江南布衣2024财年总收入增长17.3%，达到52.4亿元，毛利增长19.0%，达到34.7亿元，毛利率从65.3%提升至66.3%，净利润增长36.5%，达到8.5亿元。在追求经济效益的同时，江南布衣秉持ESG理念，通过实际行动和成果，为推动行业及社会的可持续发展做出了积极贡献。

“作为一家设计师品牌时尚公司，‘打造江南布衣特色的可持续时尚’是我们坚定的目标。”江南布衣企业公关总经理郑丹丹在2024财年的全年业绩报告分享会上表示，公司将坚持在环境可持续、产品可持续、人才可持续和社区可持续等多个领域开展ESG实践，不断充盈江南布衣的生命力。

15.5吨再生材料使用 为地球减碳64.1吨

作为“碳排放大户”，时尚行业的绿色发展一直备受关注。江南布衣通过选用可持续原材料和循环使用的方式，致力于减少对地球资源的依赖和消耗，从而更好保护生态环境，守护生物多样性。

据《ESG报告》，截至2025财年末，江南布衣计划将可持续原材料占原材料采购总重量的比率提升至30%，而在2024财年，该比率已达到22.4%。郑丹丹表示，在原材料采购总量不断增长的前提下，这一成就的背后，是多个部门共同努力的结果。

在过去的一年里，江南布衣积极推广使用再生涤纶、再生尼龙以及生物基涤纶（PTT）和聚乳酸（PLA）等可持续材料，以减少对传统化石产品的依赖，并降低塑料废物对环境和海洋的影响。2024财年，公司共使用了超过15.5吨的再生涤纶和再生尼龙材料，为地球减碳64.1吨。

同时，公司还注重选择更多可持续的天然纤维，如有机棉、有机亚麻等，以及引入可持续人造纤维素材料，如Naia Renew、天丝 莱赛尔和铜氨丝等，以保护生物多样性和生态系统健康，进一步减少环境足迹。

江南布衣在资源循环方面也取得了重要突破。公司积极探索再生羊毛的使用，这是一种源自已使用羊毛制品的可持续面料。经过回收和加工后，这种面料被重新转化为新的纺织品。在本年度，江南布衣推出了“零浪费再生羊毛大衣”单品，并通过全程GRS认证。该产品凭借其可持续发展理念和创新面料开发与应用，荣获“2023年度十大类纺织创新产品·绿色低碳产品”。

为了最大化提高面料使用率，江南布衣实施了零布料计划，减少库存面料的浪费。零布料计划通过三个梯队对库存面料进行消化利用：500米以上的面料由主品牌进行大货生产优先使用；500米到10米的面料通过可持续生活品牌“RE;RE;RE;LAB”进行消耗；10米以下的面料则通过芝麻实验室进行创意再利用。在过去的一个财年里，江南布衣本共计消耗18.9万米库存面料，而“RE;RE;RE;LAB”也使用了近2万米的库存面料。

本季秋冬，芝麻实验室利用了羽绒服在研发过程当中测试充绒量的羽绒片。值得一提的是，本财年，江南布衣首次获得了RDS责任羽绒标准、GRS全球回收标准、RCS回收声明标准等多项认证，标志着其使用的羽绒以及再生材料符合产销监管链的要求（Chain of Custody），能够为消费者提供具有透明可信、可追溯的产品。

作为设计力与品牌力双驱动的品牌，江南布衣以创意赋予库存面料、辅料新生命。未来，公司在积极践行企业社会责任的同时，继续致力于推动产品的可持续性，为消费者提供更多环保、高质量的选择。

启动牦牛绒产业振兴项目 展现中国本土ESG实践力量

“产业振兴无疑是乡村振兴的核心要务。”随着中国ESG（环境、社会和治理）本土化进程的加速，乡村振兴已纳入社会维度的关键评估指标。江南布衣，作为行业的一份子，积极履行责任，推动社区、产业与环境的和谐共生。

藏地牦牛绒，这一全球稀有且优质的纤维，因其卓越的服饰功能性和环保的采集方式，受到了江南布衣的特别关注。在2024财年，江南布衣联合多方合作伙伴，共同启动了“布尽其用-牦牛绒产业振兴项目”。该项目致力于通过制定国际可持续动物福利标准、参与草原生态修复、创新牦牛绒面料研发等举措，推动牦牛绒产业的可持续发展，力求将这一中国原产的珍稀天然纤维推向世界舞台。

在面料研发过程中，江南布衣察觉到原产地草原面临的生态挑战，并积极参与草原生态修复工作。2024年5月与合作伙伴共同种植了290亩草籽，为草原生态贡献了一份力量。同时，公司还创新研发了牦牛绒混纺面料，既提升了审美和实用性，又推动了其在国际市场的应用。

江南布衣还积极关注未来教育，特别是乡村儿童的美育需求。利用自身优势，公司将库存面料转化为画作材料，推出了“布”一样的美育课项目。从四川广元起步，该项目已扩展到杭州，与本地公益机构合作，将活动带入社区、门店和美术馆，并于今年10月再次回到四川广元，将爱心传递给乡村的孩子们。

作为江南布衣品牌基因的核心，艺术和设计也为品牌增强了可持续发展的动力与空间。如今，位于杭州余杭区青山村的融编织馆正在展出“布尽其用”项目的创新面料。这里已经成为众多艺术家和设计师寻创意交流与创新孵化的社区。

据悉，江南布衣去年以“布尽其用”项目的名义，赞助了融在青山村的编织馆，今年“布尽其用”小程序再升级，更全面地将研究资源与档案馆开放共享给行业端。

“布尽其用”项目是江南布衣与融设计图书馆为期五年的合作项目。该项目从“织物（布）”这一材质出发，对传统面料及其创造语境、工艺细节进行系统化的记录、梳理、研究和总结。截至2024年6月，项目研究小组已走访了12个省市，延展结构材料并定制了290片结构样片，考察梳理了34种传统手工艺，走访了21个传承手艺人与当地社群，采集传统材料和工具超120种，传承和发扬了中国丰富的非物质文化遗产技艺。

对于江南布衣而言，“布尽其用”不仅仅是一个项目名称，其包含并体现了需要一以贯之的社会责任和可持续发展的理念。它源于对传统工艺的敬意和对创新的追求，同时也承载着激励更多人加入传承和创新行列的使命。

成长三十载 环保实践共筑可持续未来

2024财年，恰逢江南布衣成立三十周年，公司举办了一系列活动和庆典仪式，将ESG理念融入其中，倡导每位“江南人”以实际行动参与绿色低碳实践。

在年会庆典期间，公司使用库存材料制作园区美陈装置，并号召员工结束后带走随身垃圾，保持现场卫生。年会伴手礼亦使用种子纸制作卡片，可持续种植和使用。这些举措不仅展现了江南布衣对环保的承诺，也在公司内外传播了绿色低碳的理念。

环保“毅行”团建活动采用可重复利用物料制作队旗队服，并统一配发垃圾袋，鼓励员工自带大容量水杯，确保徒步13公里的过程中不留任何垃圾，进一步在公司内外传播了绿色低碳的理念。

为全面提升员工环保意识，公司人力资源团队将ESG理念融入企业运营、日常活动和员工生活中，为环境可持续夯实群众基础。过去一财年，江南布衣持续在其天目里园区贯彻环保理念，节电、节水、节纸举措得到了员工们的积极响应和有效实施。数据显示，每工位全年用水量同比下降3.3%，用电量同比下降1.2%，环保成效显著。

在门店环保实践方面，江南布衣创新利用旧面料、老道具、工程垃圾等进行再改造，打造出独具特色的环保装饰和实用道具。同时，逐步在门店推广节能灯具，预计每年可为每个门店节电2125.76千瓦时。将门店衣架替换为环保材质衣架，以100平方的门店为例，可减碳约63.44千克，实现了环保与商业美学的完美结合。

作为今年ESG领域的一个重磅举措，中国证监会发布的上市公司ESG报告披露指引已正式实施，这标志着上市公司ESG信息披露进入新阶段。

江南布衣较早对标国际可持续发展主流标准，并于2016年在港交所上市，是中国服装行业上市公司中ESG实践的先行者之一。更重要的是，公司在推进ESG工作的过程中逐步确立了一套完整的思路，不断提升其治理能力、创新能力、抗风险能力和回报能力。

“本公司始终秉承’以人为本，以自然为先’的可持续发展理念。江南布衣的每一款产品不仅融合了艺术与美学，更深刻体现了对地球的关怀与责任。同时，我们不断提升产品的研发能力，加强品质管理，优化客户服务，展现对每一位消费者的尊重与关怀。这些努力构筑了江南布衣产品可持续发展的基石，也是我们对消费者的承诺。”江南布衣在报告中表示。

(责编：董童、李源)

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