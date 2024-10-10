人民网记者 杜燕飞

初秋时节，走进位于内蒙古科尔沁草原的北露天煤矿开采现场，无人驾驶的数台矿用宽体车正在煤海中来回穿梭，井然有序地进行土岩运输工作。

“我们实现了无人驾驶矿卡与有人驾驶矿卡、辅助工程设备在生产调度指挥系统下统一调度，无人驾驶矿卡在全场景下与有人驾驶设备混编运行，有效地保障了运输安全。”该矿矿长贺希格图表示，今年计划再投入20台无人驾驶自卸矿卡，采装、排土、爆破等环节的无人化改造也正在加速推进。

国家能源局数据显示，截至5月底，煤矿智能化建设投资累计完成超1120亿元，全国累计建成智能化采煤工作面1993个、智能化掘进工作面2232个。减人增安提效成效显著，据初步统计，重点煤矿企业智能化采煤工作面单班作业人员减少6人以上，劳动工效提高20%以上。

为进一步推动煤矿智能化建设，国家发改委等6部门近期联合印发的《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》（以下简称《意见》）指出，新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，大型煤矿和灾害严重煤矿要加快智能化改造，具备条件的要实现采掘系统智能化。重点推进开采系统智能决策自主运行、掘进系统工艺设备高效协同，采掘工作面实现超视远程控制与现场少人无人，推广应用固定场所无人值守、危险繁重岗位机器人替代，提升煤矿安全高效生产管理水平。

“目前我国一些重点煤矿智能化发展总体处于世界领先水平，在一些方面引领了世界煤矿智能化发展，但总体尚处于初级阶段。”煤炭工业规划设计研究院相关专家表示，煤矿智能化是一个不断发展、不断提高、不断迭代的过程，需要加强数智技术与煤炭产业深度融合，进一步提升煤矿智能化开采水平，推动煤炭开发利用方式变革。

国家能源局此前组织召开的煤矿智能化建设和煤炭清洁高效利用工作推进会表示，煤炭作为兜底保障能源，在加快新型能源体系建设中，既承担着增强能源供应韧性和弹性的重要职责，也承担着支撑能源绿色低碳转型的战略使命。各产煤省区、煤炭企业要加大科技创新，加快发展新质生产力，重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化建设，努力提升常态化运行实效。

推进煤矿智能化建设，离不开相关技术的发展。《意见》指出，加强煤炭清洁高效利用基础研究和核心技术攻关，鼓励企业、科研机构、高等院校跨领域创新深度合作，充分发挥科技创新平台作用，提高自主可控的关键核心技术与装备水平。

“随着煤炭清洁高效利用内涵日益丰富，单靠煤炭企业或者煤炭用户很难支撑起这项复杂工程的系统性和综合性，迫切需要政府、企业和社会各界协同发力和紧密配合，实现技术驱动、政企联动、产学研用的深度融合。”中国宏观经济研究院能源研究所相关专家表示，在对现有技术全面梳理基础上，发挥市场导向作用，多措并举加快先进技术推广，推动建立企业为主、市场引导、产学研用有机结合的科技创新体系，支持具备核心竞争力的现代综合能源企业发展。

(责编：王连香、高雷)

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