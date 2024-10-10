人民网北京10月10日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，安徽宣城至绩溪高铁（以下简称宣绩高铁）将于10月11日开通运营，宣城至绩溪北站间最快39分钟可达，长三角铁路网布局持续完善，皖南城市群间时空距离进一步压缩。

宣绩高铁位于安徽省宣城市境内，正线全长115公里，设计时速350公里，全线设宣城、宁国南、绩溪北3座车站，其中宁国南站为新建车站。自2021年3月开工建设以来，国铁集团组织各参建单位把绿色发展理念贯穿铁路规划、设计、建设全过程，加大科研攻关力度，强化安全、质量和环保控制，优质高效推进工程建设，架设了水阳江特大桥等87座桥梁，建成了金沙隧道等53座隧道，确保了工程如期建成。

项目开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格落实各项规定和标准，对宣绩高铁各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

宣绩高铁最高时速按350公里运营。开通运营初期，铁路部门将按照日常线、高峰线安排旅客列车开行，每日开行动车组列车最高达26列，均为跨线列车。宣城至绩溪间首次开行动车组列车，宣城至绩溪北站间最快39分钟可达，较目前经皖赣铁路运行的普速旅客列车压缩1小时46分钟；南京南站经宣绩高铁至绩溪北、黄山北、南昌东站分别最快1小时48分钟、1小时53分钟、4小时4分钟可达，动车组列车最快运行时间较目前经南京南至安庆高铁、京港高铁、池州至黄山高铁、杭州至南昌高铁等线路，分别压缩57分钟、42分钟、47分钟。为满足旅客不同出行需求，铁路部门在宣绩高铁实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多选择，具体票价可通过铁路12306查询。

宣绩高铁在宣城站与合肥至杭州高铁连接，在绩溪北站与合肥至福州高铁、杭州至南昌高铁连接，是长三角铁路网的重要组成部分。宣绩高铁开通运营后，将进一步完善区域铁路网布局，便利沿线人民群众出行，更好地服务大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，对促进沿线资源和产业开发、推动长江经济带高质量发展，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)

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