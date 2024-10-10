人民网北京10月10日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，9月29日至10月8日，为期10天的铁路国庆黄金周运输圆满收官，客货运输多项指标创历史新高。

据悉，全国铁路累计发送旅客1.77亿人次，日均发送旅客1773.9万人次，连续8天单日旅客发送量超1700万人次，其中10月1日发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高；国家铁路累计发送货物1.15亿吨，其中9月30日发送货物1172万吨，创单日货物发送量历史新高。

国铁集团运输部负责人介绍，今年国庆黄金周旅游流、探亲流、学生流交织叠加，铁路客流始终保持高位运行。为此，全国铁路实行高峰运行图，统筹高铁和普速运力资源，日均开行旅客列车12237列，创运力投放历史新高。

上述负责人表示，假日运输期间，国家铁路日均装车18.8万车，同比增加4328车，增长2.4%，累计完成货物发送量1.15亿吨，同比增加254万吨，增长2.3%。

此外，国家铁路发送电煤4336万吨，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数保持较高水平。中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车保持稳定开行，有效保障国际产业链供应链安全畅通。

(责编：王连香、高雷)

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