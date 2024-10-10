新华社北京10月10日电（记者严赋憬、张晓洁）《关于加快公共数据资源开发利用的意见》日前发布。国家数据局局长刘烈宏10日表示，为推动意见落地实施，还需要更细化明确的配套政策，将于一周内对《公共数据资源登记管理暂行办法》和《公共数据资源授权运营实施规范》两个配套政策公开征求意见，并于近期出台相关价格政策文件。

在国新办当日举行的新闻发布会上，刘烈宏介绍，针对意见提出的“加强对授权运营工作的统筹管理，明确数据管理机构”，将加紧建立工作机制。目前，各地数据管理机构陆续到位，大部分省（区、市）配套建设了数据发展促进中心，省市两级已有111个地方组建了数据集团。下一步国家数据局将密切工作联系，加快构建权责清晰、上下联动、紧密协作的公共数据资源开发利用工作体系。

此外，在市场需求大、数据资源多的行业和地区，国家数据局还将加强数据资源的汇聚治理，推动供需对接、部省协同和区域协作，拓展应用场景，打造一批有影响力的项目，形成一批可复制、可推广的开发利用模式。

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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